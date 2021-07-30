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Маркетолог Григорьев разоблачил вероятный замысел табачной компании Philip Morris
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Общество
Маркетолог Григорьев разоблачил вероятный замысел табачной компании Philip Morris
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Табачная компания Philip Morris проводит репозиционирование бренда, потому что не хочет ассоциироваться у будущих поколений покупателей с токсичной темой курения. Об этом рассказал в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт оценил новость о том, что табачная компания Philip Morris International выступила за запрет сигарет в Великобритании.

«Они же (руководство Philip Morris. — Прим. ФАН) не выступили за повсеместный запрет, а только в Великобритании. Потом, возможно, сделают то же самое в других европейских странах, где достаточно активно сокращается рынок потребления сигарет. А вот бороться с табачной продукцией в Китае они пока не горят желанием. Уверен, если посмотреть структуру их продаж, то окажется, что на одних рынках показатели снижаются, а основные продажи переходят, например, в Китай», — сообщил специалист.

Николай Григорьев отметил, что нет ничего удивительного в том, что фирма может отказаться от производства продукции, хотя благодаря именно этому товару в свое время пришла к большому успеху.

«Нужно изучить диверсификацию самого бизнеса Philip Morris. Например, компания Sony отказалась от производства ноутбуков. Маржа была маленькая, конкурентов много в Юго-Восточной Азии. Вот и было решено, что им просто невыгодно производить эту технику дальше. Фирма HTC занимала огромную долю американского рынка смартфонов, а теперь занимается только производством шлемов виртуальной реальности. Им так выгоднее», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он назвал еще одну вероятную причину, почему табачная компания выступила со столь неожиданной инициативой.

«Они следуют за мегатрендом, который говорит, что классическое курение табака выходит из моды. В глазах европейского потребителя осуществляется репозиционирование бренда: «Раньше мы были табачной компанией, но больше нет».  И правильно, потому что это нужно делать заранее. В головах следующего поколения потребителей вы никак не должны быть связаны с токсичной темой курения», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН раскрыл суть «мемной войны» хакеров из Anonymous против Илона Маска. По словам эксперта, это очередной пример того, как разрекламированная идея может позволить заработать на ней.

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григорьев маркетолог philip morris international
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