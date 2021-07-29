Находящийся в розыске Саакашвили намерен вернуться в Грузию осенью

Киев, 29 июля. Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили намерен приехать в страну осенью 2021 года, несмотря на то, что находится в розыске на родине.

Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook. По его словам, народ Грузии желает достойной жизни, а также хочет преодолеть нищету.

«Народ устал жить в болоте, в нищете, в безнадежности, где единственная перспектива, которую предоставляют людям, это изгнание из страны. Эти выборы все же состоятся, и я выполню свой долг, взятый перед своей нацией и историей, на этот раз приеду в Грузию перед гражданским референдумом», — подчеркнул Саакашвили.

Ранее бывший грузинский президент заявил, что Украине после запуска российского газопровода «Северный поток — 2» необходимо заняться разработкой собственных ресурсов, включая «зеленый водород». Он призвал не верить гарантиям о сохранении транзита газа через украинскую территорию после запуска «СП-2».