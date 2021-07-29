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Канделаки обвинила Волочкову в распускании сплетен о Керимове
Шоу-бизнес
Канделаки обвинила Волочкову в распускании сплетен о Керимове
Агенство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 29 июля. Телеведущая Тина Канделаки заявила, что слухи о ее романе с бизнесменом Сулейманом Керимовым придумала и распустила балерина Анастасия Волочкова.

Канделаки попала в центр скандала после того, как несколько лет назад оказалась в автомобиле миллиардера Керимова в момент аварии. Сама телезвезда уверяла, что была рядом с бизнесменом по рабочему делу, однако долгие годы ее подозревали в романтических отношениях с ним.

В YouTube-шоу «Стрелец-молодец» Канделаки призналась, что те сплетни распустила именно Волочкова. Она заявила, что Керимов ей симпатичен, но только как человек и хороший бизнесмен. Она решила рассказать всю правду и покончить с домыслами в Сети.

«Он никогда не был в меня влюблен. Все это неправда. Анастасия Волочкова легендализировала Сулеймана Абусаидовича. Рассказала, к сожалению, небылицы о нем, и люди стали в это верить. Сулейман очень сильный бизнесмен, интересный человек, который с точки зрения бизнеса сделал столько невероятных вещей в своей карьере», — выступила Канделаки с обвинениями.

Волочкова часто оказывается замешанной в скандальных ситуациях. Ее персона довольно интересна прессе и критикам. Стилист Александр Рогов заметил, что талантливая артистка совершенно не обладает чувством вкуса, сообщает «Вечерняя Москва».

На днях балерину заподозрили в пластической операции на груди, однако она опровергла слухи о медицинском вмешательстве, заявив, что испытала сильный гормональный сбой. Именно из-за болезни бюст звезды начал расти.

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волочкова канделаки керимов
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