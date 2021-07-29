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Пять человек погибли в результате падения военного вертолета в Ираке

  /   Обновлено: 29 июля 2021 20:00
Происшествия
Пять человек погибли в результате падения военного вертолета в Ираке
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 29 июля. Крушение военного вертолета в Ираке стало причиной гибели пятерых человек. Трагедия случилась в провинции Салах-эд-Дин недалеко от района Амерли.

Среди разбившихся военных были майор и полковник иракской армии. По предварительной информации, авиакатастрофа случилась во время боевого вылета, сообщает телеканал Al Arabiya.

Местные СМИ уточнили место падения воздушного судна. Вертолет рухнул на землю к северу от Багдада. Согласно одной из версий, военную машину сбили огнем с земли. В районе, где произошло крушение, иракская армия регулярно проводила боевые операции против участников мировой террористической организации (МТО) «Исламское государство»1 (ИГ1 — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России).

Ранее СМИ сообщили о ракетном ударе по «зеленой зоне» в Багдаде. Обстрелу подвергся то район иракской столицы, где располагаются посольство США и прочие иностранные дипломатические миссии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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вертолет ирак крушение боевой вылет
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