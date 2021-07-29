Музыканты из Orisha Sound сравнили Крым с Ямайкой

Санкт-Петербург, 29 июля. Музыканты из дуэта Orisha Sound рассказали о своих впечатлениях от Сочи и Крыма после большого гастрольного тура по всей России. Артисты сравнили популярные курорты с Ямайкой.

Знаменитый дуэт стал участником пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Артисты, побывавшие во многих российских регионах, отметили, что в Сочи уровень сервиса стало достаточно европеизированным, похожим на тот, что в Санкт-Петербурге. Однако, на их взгляд, в Крыму ситуация несколько иная.

По словам исполнителя Кадина Шелдона Уильямса, в отличие от его родной Ямайки, в Республике Крым нужно знать места, прежде чем отправляться в путешествие. Для туриста важно понимать, что происходит вокруг.

«На Ямайке есть культура туризма, на всех уровнях развиты сервисы, все включено, удобно. В Крыму нужно исследовать, понимать куда», — отметил музыкант.

Его напарница Ориша Марлен Пельцер рассказала о некоторых проблемах, с которыми может столкнуться отдыхающий. По ее словам, цены хоть и невысокие, но есть некоторые сложности с жильем.

Совсем недавно музыканты приехали в Россию ради совместной работы с популярным певцом Олегом Газмановым. Однако после завершения записи трека они не могут вернуться на родину.