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Музыканты из Orisha Sound сравнили Крым с Ямайкой

  /   Обновлено: 29 июля 2021 19:59
Общество
Музыканты из Orisha Sound сравнили Крым с Ямайкой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 29 июля. Музыканты из дуэта Orisha Sound рассказали о своих впечатлениях от Сочи и Крыма после большого гастрольного тура по всей России. Артисты сравнили популярные курорты с Ямайкой.

Знаменитый дуэт стал участником пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Артисты, побывавшие во многих российских регионах, отметили, что в Сочи уровень сервиса стало достаточно европеизированным, похожим на тот, что в Санкт-Петербурге. Однако, на их взгляд, в Крыму ситуация несколько иная.

По словам исполнителя Кадина Шелдона Уильямса, в отличие от его родной Ямайки, в Республике Крым нужно знать места, прежде чем отправляться в путешествие. Для туриста важно понимать, что происходит вокруг.

«На Ямайке есть культура туризма, на всех уровнях развиты сервисы, все включено, удобно. В Крыму нужно исследовать, понимать куда», — отметил музыкант.

Его напарница Ориша Марлен Пельцер рассказала о некоторых проблемах, с которыми может столкнуться отдыхающий. По ее словам, цены хоть и невысокие, но есть некоторые сложности с жильем.

Совсем недавно музыканты приехали в Россию ради совместной работы с популярным певцом Олегом Газмановым. Однако после завершения записи трека они не могут вернуться на родину.

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сочи крым патриот туризм
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