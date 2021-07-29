Российские медики выявили изменения в симптоматике COVID-19

Псков, 29 июля. Симптоматика COVID-19 подверглась изменениям. Так, потеря обоняния в некоторых случаях стала сопровождаться насморком. У пациентов наблюдаются и проблемы с кишечником.

Пациенты, заразившиеся коронавирусной инфекцией, стали жаловаться на насморк и боли в горле. Об этом в беседе с изданием mk.ru рассказали представители администрации Псковской области.

«На сегодняшний день, опираясь на публикации мировой медицинской практики и наше наблюдение за госпитализированными больными с коронавирусной инфекцией COVID-19, отмечены изменения в «привычном» течении данной патологии», — заявили специалисты.

Отмечается, что заболевшие также испытывают проблемы с кишечником, часто встречающиеся при отравлении. В частности пациенты могут столкнуться с возникновением рвоты, жидкого стула и повышенной температурой тела.

Вакцинация способствует формированию антител к коронавирусной инфекции, что позволяет в значительной степени снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщалось ранее, полный цикл вакцинации прошли более 21 миллиона жителей России.