Врач-педиатр объяснила, почему малышей до трех лет не стоит брать на море

Теплое лето традиционно становится сезоном активных поездок за город или путешествий с детьми. Однако любой отдых таит в себе дополнительные риски для младших членов семьи, а значит, за их безопасностью и здоровьем нужно следить с особым вниманием.

Специально для родителей Роспотребнадзор разработал памятку, следуя которой вы проведете отпуск или выходные на природе без опаски. Так, общие рекомендации федеральной службы велят не оставлять детей без присмотра взрослых, а также исключают любые самостоятельные вылазки в лес или к водоемам.

ФАН связался с российским врачом-педиатром, профессором и заведующей кафедрой поликлинической педиатрии им. академика А. Ф. Тура Марией Ревновой и попросил дать несколько советов по сохранению детского здоровья на отдыхе.

«Перед тем, как ехать, нужно сто раз подумать, брать с собой ребенка или нет. Потому что если родители берут ребенка до трех лет, то это просто нагрузка на них и нагрузка на ребенка. <…> Что такое трехлетнему или годовалому ребенку отдых на море? Это большой риск для ребенка без удовольствия для него и для родителей, которые должны его кормить, обихаживать, бегать за ним на море и обратно. По мне, так лучше, если нет бабушек, то пересидите этот год. Риск ребенком — он не оправдан», — рассуждает опытный эксперт.

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Стоит помнить, что в мире все еще бушует коронавирусная инфекция — дети болеют ей нетяжело, однако постковидные проявления нередко переносят очень плохо. К тому же поразить детский организм может вообще любая инфекция: от ОРВИ, подхваченной в самолете, до энтеровирусной инфекции или экзотической малярии.

«Родители не всегда едут подготовленными. Только что сама была на средиземноморском побережье и насмотрелась — очень много детей, которых родители оставляют на пляже в закрытых колясках, еще и не дают пить. Молодые мамы и папы неосознанно относятся к таким рискам, как перегрев и избыточное воздействие ультрафиолетовых лучей. В коляске и без воды — это очень опасно. Уж если брать ребенка, то брать и полнейшую ответственность на себя за него», — подчеркивает Мария Ревнова.

Чтобы избежать неприятных последствий солнца, доктор советует то же, что и федеральное ведомство — не оставлять малыша без головного убора (кепки или панамки), использовать солнцезащитные средства с SPF не меньше 50, а также держать ребенка в тени и охлаждать время от времени водой.

«Также очень невнимательно относятся к поведению детей на воде. Считаю, что ребенок вообще не должен быть в воде без взрослого, ни секунды. Пусть ему четыре, пять, да хоть десять лет — мать должна быть рядом, потому что волна может завернуть ребенка, и он захлебнется мгновенно», — предупреждает педиатр.

Наслаждаться водными процедурами тем более не стоит в закрытых водоемах или карьерах, даже если на первый взгляд они кажутся чистыми. Помимо опасного двойного дна, водоем может удивить множеством инфекций — различные паразиты успешно размножаются именно в теплой и влажной среде.

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Главный же совет, который Мария Ревнова дает путешествующим семьям, — проконсультироваться с семейным врачом перед поездкой или хотя бы почитать соответствующие рекомендации в Интернете. Второй шаг — собрать в дорогу аптечку первой помощи с каплями для глаз и ушей, йодом, бинтами и препаратами от аллергических реакций и диареи. И напоследок — учесть в предстоящем сценарии вариант, при котором оба родителя с ребенком на руках могут серьезно заболеть. В пандемию о таком вообще нельзя забывать, заключает собеседница агентства.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как защитить ребенка от жары и солнечного удара. По словам эксперта, планировать летние прогулки следует либо до 11:00, либо после 16:00, когда ультрафиолетовые лучи не так вредоносны для детского организма.