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Стало известно о причинах решения Греты Тунберг сделать прививку от коронавируса
Общество
Стало известно о причинах решения Греты Тунберг сделать прививку от коронавируса
instagram.com  /  @gretathunberg

Грета Тунберг сделала прививку от коронавируса лишь недавно для того, чтобы вернуться в медийное пространство и продолжить преследовать свои интересы. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, известная шведская экоактивистка на днях вакцинировалась от коронавируса.

«Вообще не удивлен. Дело в том, что после того, как у нас началась пандемия ковида, Грета исчезла. Она же была раньше во всех медиа. Не проходило недели, чтобы что-то про нее не обсуждалось. Тема экологии очень сильно раскручивалась. Тут началась эта беда, и тут все, как отрезало. Фактически, последние полтора года про Грету мы ничего не слышим», — сообщил специалист.

Николай Григорьев отметил, что, по его мнению, появление коронавируса раньше мешало Грете Тунберг привлекать внимание к своей персоне.

«Когда возникают явления, которые непосредственно угрожают как минимум здоровью, а, может быть, и жизни, вас и ваших близких, то вопросы «стратегических перспектив выбросов в атмосферу», чего бы то ни было, уходят на задний план. Видимо, сейчас пришла пора к этой повестке вернуться», — пояснил собеседник ФАН.

Маркетолог раскрыл причины решения Греты Тунберг сделать прививку от коронавируса
instagram.com  / @gretathunberg

В завершение он подчеркнул, что вакцинация экоактивистки представляет собой один из этапов продуманного плана.

«Эта тема неслучайно обсуждалась на встрече Байдена и Путина. Экологическая повестка вновь на самом высшем уровне возвращается в политический дискурс. Раз уж первые люди мира это обсуждают, значит, на то есть причины, и в ближайшее время «кордебалет» спляшет нам «танец маленьких лебедей». Возвращаясь на волне вакцинации, «серфингистка» Тунберг снова появляется в топе новостей. После этого можно дальше эксплуатировать свои прежние повестки», — подытожил маркетолог.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отреагировал на скандальные слова Анастасии Волочковой о вакцинации. По его словам, балерине негоже делать мракобесные заявления на уровне средневековья.

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григорьев маркетолог грета тунберг
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