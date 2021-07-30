Московские таксисты предрекли коллапс из-за новой системы цифровых профилей водителей

Все московские водители такси с 1 августа будут обязаны зарегистрироваться в системе цифровых профилей водителей такси КИС «АРТ». Система будет следить, чтобы водитель работал не более 40 часов в неделю, проходил медосмотр и техосмотр, оплачивал штрафы, оформлял необходимые документы и не имел судимости за тяжкие преступления.

Однако профсоюзы таксистов предупреждают, что нововведение может привести к коллапсу всей сферы из-за массового ухода водителей, в связи с чем цены на поездки будут расти.

ФАН пообщался с председателем координационного совета профсоюза «Таксист» Андреем Попковым, руководителем центра компетенций международного Евразийского форума такси Станиславом Швагерусом и московскими водителями, чтобы оценить масштабы проблемы.

Федеральное агентство новостей / Софья Нисковская

«Зачем нужна спешка?»

Андрей Попков убежден, что на сегодняшний день КИС «АРТ» не отвечает никаким федеральным нормативно-правовым актам.

«Это «хотелки» Дептранса Москвы, которые ничем не регулируются и имеют весьма опосредованное отношение к транспорту, — подчеркнул представитель профсоюза. — Мы не против идентификации водителей, но власти полезли уже в сферу медосмотров и техосмотров, в режим труда и отдыха водителей. Одно дело, если бы это решение было принято правительством РФ. В случае же с КИС «АРТ» у нас вопросы к законности системы и корректности ее работы».

Попков добавил, что система пока несовершенна и с технической точки зрения.

«Многие водители говорят, что не могут ввести свои данные, — сообщил эксперт. — Опять вместо того чтобы должным образом настроить систему хотят сделать все быстрее. Зачем нужна спешка?»

По мнению представителя профсоюза «Таксист», пока водители не смогут ничего зарабатывать из-за нововведения.

«Я не вижу никаких возможностей для заработков, — заключил собеседник ФАН. — За восемь часов человек отбивает только аренду и бензин. Если даже сократится количество водителей с учетом ухода мигрантов, то агрегаторы не захотят уходить в убытки и компенсируют их за счет остальных водителей, повысив проценты».

Попков также обратил внимание на проблему интеграции результатов медосмотров в систему.

«Пока они не могут взаимодействовать в электронной форме с КИС «АРТ», поэтому заводить все придется вручную, — подчеркнул специалист. — Но этого никто не хочет, так как это приведет к удорожанию медосмотров».

В заключение собеседник ФАН назвал условия, при которых КИС «АРТ» можно было бы вводить в Москве.

«У нас про цифровизацию кричат на каждом углу, но потом выявляются технические проблемы, что говорит о недоработке системы, — заявил Попков. — Сначала нужно все сделать нормально, а потом можно и запускать. Также нужно собирать общественность и показывать, как все работает».

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

«Коллапса не предвидится»

Станислав Швагерус придерживается противоположной точки зрения. Он считает, что никакого коллапса в сфере такси не предвидится из-за нескольких причин.

«Во-первых, это сезонное снижение числа заказов из-за начала отпусков, — отметил эксперт. — Во-вторых, это традиционное превышение предложения над спросом: совокупно в Москве и Московской области официально работают более 150 тысяч легковых такси. Только часть из них постоянно находятся на линии».

Швагерус подчеркнул, что Департамент транспорта Москвы и Министерство транспорта Московской области не заинтересованы в том, чтобы на рынке началась нехватка водителей такси.

«Была достигнута договоренность с ведущими агрегаторами о том, что они в течение 14 дней будут подавать данные в КИС «АРТ» о водителях, которые все еще не имеют своего цифрового профиля, — сообщил собеседник ФАН. — Таким образом водителям даются дополнительные две недели на регистрацию. Нельзя говорить, что все нововведения начнутся с 1 августа: система носит стратегический характер, она регулирует качество работы водителей и нацелена прежде всего на безопасность пассажиров».

Руководитель центра компетенций международного Евразийского форума такси продолжил, что опасения водителей из-за снижения доходов связаны прежде всего с низкой правовой грамотностью и отсутствием знаний в области регулирования их деятельности.

«Действительно, система КИС «АРТ» позволит четко контролировать количество времени, в течение которого водитель управляет автомобилем и выполняет заказы, — отметил Швагерус. — Но, к сожалению, большинство водителей даже не открывают нормативно-правовые акты, которые регулируют их работу. 40 часов в неделю, на которые все ссылаются, — это базовый уровень, установленный федеральным законодательством. При этом приказ 424 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей» Министерства транспорта расширяет время работы до 12 часов в день».

Эксперт добавил, что двенадцатичасовая смена соответствует количеству времени, которое отрабатывает среднестатистический водитель. При этом он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допускать переработки до 18-20 часов.

Станислав Швагерус также прокомментировал вопросы технического и медицинского контроля. Он уточнил, что сама система не вводит никаких новых требований.

«КИС АРТ — это просто информационная система, которая сводит воедино данные от агрегаторов, водителей, таксопарков и позволяет добиваться того, чтобы участники рынка выполняли требования законодательства, нацеленные на безопасность пассажирских перевозок, — подчеркнул специалист. — Аварийность такси у нас чрезвычайно высокая: только за 7 месяцев текущего года произошло почти 800 ДТП с участием такси. В большинстве из них пострадали пассажиры».

Эксперт сообщил, что вопросы передачи данных о медосмотре и техосмотре будут решаться постепенно. Он отметил, что в процессе серьезной работы к КИС «АРТ» будут подключены технические центры, а также водители-предприниматели, которые имеют аттестацию по безопасности дорожного движения и по закону могут сами проводить технический осмотр.

«Кроме того, медицинские центры, которые имеют лицензию, уже имеют аккаунты в системе, — рассказал Швагерус. — Министерство здравоохранения также внесло в Правительство РФ и Госдуму согласованный проект о введении дистанционного медицинского контроля. Поэтому в краткосрочной перспективе все центры, которые занимаются вопросами медицинских освидетельствований, будут находится в системе. Соответственно, будет развиваться такая передовая вещь, как дистанционный медицинский осмотр водителей перед работой».

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

«У медали две стороны»

ФАН пообщался с московскими водителями такси, чтобы узнать их точку зрения на нововведение.

По мнению Дениса Березкина, КИС «АРТ» — правильная инициатива, которую уже давно пора было ввести. Вместе с тем, он отметил, что выгоды для водителей не учитывались при разработке системы. Он поделился своим видением того, как жизнь таксистов и их пассажиров изменится после 1 августа.

«Возможно, повысятся тарифы, так как водителей станет меньше. Повысится безопасность для пассажиров, — дал прогноз собеседник ФАН. — Таксисты не будут работать по 20 часов, рискуя своей жизнью и жизнью клиентов».

Водитель Владимир Мякошин подчеркнул, что у любой медали всегда есть две стороны. Он заметил, что, с одной стороны, введение системы контроля исключает из сферы такси людей, которые работают с нарушениями или отсутствием лицензий, но при этом может привести к коллапсу всей системы и существенно снизить заработок водителей.

«Все нелегалы должны будут либо получить цифровой код для работы, что в принципе невозможно без российского гражданства, либо покинуть данную сферу, — добавил водитель. — Учитывая тот факт, что 80% такси — это арендные автомобили, то, по логике вещей, после введения КИС «АРТ» аренда банально встанет, так как большинство водителей — нелегалы. Возможен коллапс, о котором предупреждает профсоюз «Таксист».

Мякошин также оценил, скажется ли нововведение на заработке таксистов.

«Возможно, первое время будет положительный рост из-за увеличения числа заказов и их стоимости, — поделился собеседник ФАН. — Но введение восьмичасового рабочего дня существенно ударит по заработку водителя».

Владимир Мякошин рассказал о ежедневных доходах и расходах водителей.

«Аренда автомобиля стоит около 1500 рублей, бензин — от 1500 рублей в день, — привел данные таксист. — Получается, что только за это нужно платить около 3000 рублей. Заработок таксиста за час — от 500 рублей в будние дни до 700 рублей в выходные. Следовательно, за 8 часов на линии у водителя должно получаться 4000 рублей чистых денег. И это только на бумаге. А на деле, чтобы заработать такие деньги, может уйти 10-12 часов. Добавьте к расходам мойку автомобиля и ежедневные траты на питание — по факту ничего не останется».

По словам водителя, проблема, которую сейчас пытаются решить, лежит на поверхности — речь идет о стоимости проезда.

«Цены растут ежегодно на все, но только не на услуги перевозок. Именно поэтому водителям приходится работать по 12 часов, чтобы заработать себе 2000 рублей. Так что выходит, что, с одной стороны, система КИС «АРТ» позволит убрать из сферы такси всех нелегалов, но, с другой стороны, снижение времени работы скажется на заработке в целом».

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