В Великобритании родились близнецы с разным цветом кожи

Солфорд, 29 июля. 32-летняя британская девушка Джейд Болл и ее муж Каде из небольшого города Солфорл вынуждены постоянно объяснять всем, кто впервые видит их сыновей Клэя и Колла, что они являются братьями-близнецами. Большинство людей им не верит, потому что дети мало того, что непохожи друг на друга, так и имеют разный цвет кожи, пишет Ridus.

Клэй — светловолос и голубоглаз, а вот Колл, напротив, является обладателем карих глаз и каштановых волос. Парни родились в редкой пропорции — они двухрасовые близнецы. Один из них больше похож на британскую мать, а второй — на отца, уроженца Ямайки.

Вероятность рождения таких близнецов настолько мала, что каждый, кто видит их впервые, не верит своим глазам.

«Если мы знакомимся с новыми людьми, они не верят мне, когда я говорю, что Клэй и Коул — близнецы. Они думают, что я просто шучу», — объясняет Джейд.

Когда до людей доходит, что перед ними настоящие близнецы, они начинают задавать родителям немало вопросов.

«Нас часто останавливают прямо во время прогулки, чтобы расспросить о близнецах. Когда мы с Каде узнали, что у нас будут близнецы, мы не особо задумывались о том, как они будут выглядеть. Но предполагали, что оба будут смуглыми. Я не ожидала, что они родятся полной противоположностью друг другу», — рассказывает Джейд Болл.

Мама отмечает, что у детей совершенно разные характеры, при этом они прекрасно ладят. По ее словам, Клэй с детства проявляет лидерские качества, а Колл — более сдержанный, но любит танцевать и обниматься.

«У мальчиков прекрасная связь друг с другом: они словно маленькая команда», — указала счастливая мать.

Недавно необычным близнецам предложили контракт с модельными агентствами Nemesis и Lacara. Теперь они модели, и им это очень нравится.

Ранее сообщалось, как Екатерина Волкова опубликовала фото с повзрослевшими близнецами из сериала «Воронины».