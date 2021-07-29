ВОЗ заявила о начале четвертой волны COVID-19 на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Женева, 29 июля. Четвертая волна коронавирусной инфекции захлестнула Ближний Восток и Северную Африку, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Восточного Средиземноморья.

В этой части мира наблюдается распространение штамма «дельта». При этом большинство новых случаев — это невакцинированные от коронавируса граждане.

На данный момент дельта-штамм зафиксирован в 15 из 22 стран региона — от Марокко до Пакистана. В среднем за неделю поступают данные о более чем 310 тыс. случаях инфицирования.

Российский иммунолог Николай Крючков ранее рассказал, что поможет предотвратить появление новых штаммов SARS-CoV-2. По его словам, секрет успеха в борьбе с пандемией заключается в вакцинации и централизованных противоэпидемических мероприятиях.