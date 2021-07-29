Сбербанк представил прогноз по ключевой ставке ЦБ на конец года

, 29 июля. Прогноз по росту российской экономики по итогам текущего года улучшен с 3,8% до 4,2%, другие макроэкономические показатели пересмотрены, сообщается в презентации Сбербанка.

Так, финансовая организация повысила прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ РФ. Показатель на конец года составит 7% годовых против 5,5% ранее. Годовая инфляция в России ожидается на уровне 5,8% вместо 4,8% ранее. Прогноз по среднегодовому курсу рубля понижен с 73,8 рубля за доллар до 73,6 рубля. Также ожидается, что среднегодовая цена на нефть российской марки Urals в 2021 году составит 67 долларов за баррель, тогда как ранее 60 долларов за баррель.

Также Сбербанк скорректировал свои ожидания по динамике основных показателей отечественного банковского сектора. Так, кредитование граждан по итогам года увеличится на 18-20% против 16-18% ранее, а юридических лиц — на 6-8% вместо 9-10% ранее.

По итогам июля этого года полная стоимость ипотечного кредита может начать расти после снижения до минимального значения, сообщил гендиректор ОКБ Артур Александрович. В июне показатель составил 8,5% годовых.