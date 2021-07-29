Золотов рассказал об итогах оперативно-стратегических учений Росгвардии «Заслон-2021»

Ростов-на-Дону, 29 июля. Директор Росгвардии Виктор Золотов подвел итоги оперативно-стратегического учения «Заслон-2021», сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ходе рабочей поездки в Южный округ национальной гвардии Золотов провел тактико-специальное учение в рамках «Заслон-2021». В ходе маневров военнослужащие Южного и Северо-Кавказского округов провели практические действия по отражению нападения и контратаке сил условных террористических групп. Учения прошли с участием бойцов региональных подразделений МВД, МЧС и ФСИН России.

«Генерал армии Виктор Золотов высоко оценил уровень подготовки участников тактико-специального учения, отметив их профессионализм, боевую выучку и крепкую моральную закалку, а также обратил особое внимание на эффективность взаимодействия с подразделениями других силовых ведомств», — рассказали в пресс-службе.

Директор Росгвардии отметил, что все поставленные задачи были успешно выполнены. Отличившиеся военнослужащие получили ведомственные награды.

Ранее сообщалось, что подразделения Росгвардии проводят учения по ликвидации террористов под Саратовом. В ходе учений отрабатывается перекрытие возможных маршрутов перемещения условных террористов, а также путей снабжения и доставки оружия.

Телеканал 360tv.ru передавал, что росгвардейцы поймали пензенца, разгромившего чужую квартиру.