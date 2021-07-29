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Кошек назвали полезными для изучения человеческого генома
Наука
Кошек назвали полезными для изучения человеческого генома
wikipedia.org  /  Nickolas Titkov / CC BY-SA 2.0

Лондон, 29 июля. Особенности генома домашних кошек могут поспособствовать развитию точной медицины и изучению человеческой ДНК, считают исследователи.

Специалист по ветеринарной медицине Лесли Лайонс считает, что домашние кошки могут стать модельным организмом для проведения генетических исследований. Об этом сообщает издание Planet Today.

Как утверждает Лайонс, гены кошек имеют примерно равный размер с генами человека. Кроме того, они отличаются высокой степенью организованности и консервативности. В настоящее время ученые также способны клонировать кошек, что является дополнительным аргументом в пользу мнения ветеринара. Первый клон был получен еще в 2001 году.

Лайонс напомнил, что кошки также подвержены генетическим заболеваниям, как и люди. Этот факт должен поспособствовать развитию точной медицины. Например, изучение ДНК этих животных может помочь в определении причин возникновения поликистоза почек.

Как сообщалось ранее, британские ученые определили способность человека к выживанию без гена ATG7. Он участвует в процессе аутофагии и является жизненно важным для других животных.

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геном исследование кошки
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