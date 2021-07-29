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Шеф-повар рассказал, как не ошибиться при выборе арбуза
Общество
Шеф-повар рассказал, как не ошибиться при выборе арбуза
pixabay.com  /  congerdesign

Москва, 29 июля. Шеф-повар, эксперт качества пищевых технологий Евгений Данко объяснил, по каким признакам при покупке следует выбирать спелый арбуз.

По словам специалиста, зрелость арбуза можно определить по внешнему виду. Хвостик плода должен быть сухим, а на кожуре ягоды должны быть четко видны черные и зеленые полоски, передает «Радио 1».

Повар отметил, что спелый арбуз должен быть достаточно тяжелым. Он посоветовал щелкать по нему пальцем или ладонью. При этом должен быть звонкий, громкий и не приглушенный звук, подчеркнул Данко.

Он заявил, что арбуз не должен дозревать в дороге. Эксперт также считает, что покупатель может попросить разрезать арбуз на рынке и попробовать его. Если продавец уверен в своем товаре, то всегда пойдет покупателю навстречу, добавил Данко.

Как ранее сообщалось, россиян предупредили о рисках отравиться арбузом. Чем позже будет куплен арбуз, тем лучше.

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арбуз выбор спелость
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