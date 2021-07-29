«Мы открыты для сотрудничества»: Представитель МИД ЦАР посетила клуб по развитию Африки

Банги, 29 июля. Глава Министерства иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон встретилась с членами клуба по развитию Африки PPP MedAfrique во время рабочей поездки во Францию.

Байпо-Темон затронула тему ухудшения отношений между Парижем и Банги. Отрицательная динамика связана с действиями Елисейского дворца, ограничивающего помощь ЦАР в ответ на сотрудничество африканской страны с Россией. Дипломат напомнила о необходимости совместной работы над общими интересами:

«Центральноафриканская Республика готова работать с французскими инвесторами. Мы открыты для партнерства и убеждены, что предпринимательство является источником богатств. Также нам нужен опыт и поддержка в развитии страны».

Министр иностранных дел рассказала членам клуба о реальных проблемах государства. В частности, она отметила попытку государственного переворота, совершенную конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены». Действия радикалов вызвали в ЦАР кризис. Однако сейчас республика возвращается к мирной жизни.

Это стало возможным благодаря действиям правительственной армии FACA, пресекшей насильственный захват власти и разгромившей боевиков. Консультативная поддержка российских специалистов позволила бойцам ликвидировать основные силы бандформирований и вернуть страну на путь процветания.