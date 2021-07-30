Вдоль границы Турции с Ираном построят стену, чтобы остановить приток афганских беженцев; «Талибан»1 (запрещено в РФ) вновь заявил, что не позволит турецким войскам оставаться в Афганистане; конгрессмены призвали США приостановить экспорт беспилотных технологий в Турцию; число случаев COVID-19 в стране выросло более чем в три раза. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Турецкая политика более нестабильна, чем когда-либо

Турецкая политика под руководством действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана является наиболее нестабильной, чем это было в течение многих лет ранее. Так считает Стивен Кук, обозреватель журнала Foreign Policy.

Впрочем, специалист не считает, что данная ситуация является сигналом для еще одного восстания или что Эрдоган будет свергнут в результате переворота. Однако способность президента Турции устанавливать и поддерживать контроль над всей страной кажется скомпрометированной, что может открыть дорогу таким угрозам, как протесты, рост насилия и политическая борьба на высшем уровне.

Cracks Are Growing in the Erdogan Regime https://t.co/JYcEUNbn1Z — Lena Argiri (@lenaargiri) July 23, 2021

Кук считает, что президенту для сохранения контроля приходится все больше и больше полагаться на покровительство и принуждение. Но оба эти инструмента дорогостоящие и ограниченные, пишет он.

В заключение политолог указал, что «Партия справедливости и развития» (ПСР) остается самой популярной в Турции, а Эрдоган — самым влиятельным человеком в стране. Если экономическая ситуация улучшится, президент может надеяться на переизбрание.

Вдоль границы Турции с Ираном построят стену

Стена длиной в 64 км и высотой в три метра будет построена вдоль границы Турции с Ираном из-за большого наплыва беженцев из Афганистана.

По словам губернатора провинции Ван, стена будет достроена к концу этого года и укреплена 58 наблюдательными и 45 коммуникационными вышками, которые оснастят тепловизионными камерами, радарами, датчиками движения и системами управления огнем.

Совет Безопасности ООН выступил против турецких планов на севере Кипра

Совет Безопасности ООН 23 июля единогласно настоял на том, чтобы Турция не продолжала реализацию своих планов по открытию прибрежного квартала Вароша заброшенного кипрского города Фамагуста.

СБ также выразил «свое глубокое сожаление по поводу тех односторонних действий, которые противоречат его предыдущим резолюциям», и призвал «к немедленному изменению этого курса действий и отмене всех шагов, предпринятых в отношении Вароши с октября 2020 года».

Министерство иностранных дел Турции сделал ответное заявление, назвав сообщение СБ «пропагандой, основанной на безосновательных утверждениях киприотов-греков».

Квартал Вароша был опустошен и стал необитаем с тех пор, как Турция вторглась в северную часть острова Кипра в 1974 году и создала непризнанную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК).

Совет Безопасности обеспокоен тем, что, заселив Варошу 47 лет спустя, Турция может усилить напряженность на разделенном острове. В заявлении утверждается, что любое заселение Вароши «людьми, не являющимися ее жителями, недопустимо».

Израиль пообещал Афинам не улучшать отношения с Турцией во вред Греции

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил своему греческому коллеге, что любое сближение с Турцией не произойдет во вред отношениям с Грецией. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники в израильском руководстве.

Турция и Израиль сделали значительные шаги к восстановлению разорванных отношений. 12 июля Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Герцогу, чтобы поздравить с его недавним избранием. Политики обсудили энергетику, туризм и региональную безопасность, подчеркнув важность диалога в преодолении разногласий. Эта беседа стала первой с 2017 года между лидерами двух стран.

В мае 2018 года Турция выслала посла Израиля и отозвала своего собственного посланника в ответ на нападения Израиля на палестинский анклав в секторе Газа и решение Соединенных Штатов переместить свое посольство в Иерусалим из Тель-Авива.

Тем временем Израиль наладил более тесные связи с Грецией посредством ряда оборонных и энергетических соглашений, включая запланированный газопровод через восточное Средиземноморье. Турция решительно выступает против строительства этого трубопровода, оспаривая морские границы с Грецией.

Талибы заявили, что не позволят Турции оставаться в Афганистане

Представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что группировка по-прежнему выступает против любого турецкого военного присутствия в Афганистане.

Анкара предложила сохранить свои силы безопасности в Кабульском международном аэропорту имени Хамида Карзая после того, как другие силы НАТО завершат вывод войск к 11 сентября. Однако против этого предложения неоднократно выступало радикальное движение, которое контролирует около 80% афганской территории.

Муджахид снова отверг турецкое предложение.

«Мы уже возражали против позиции Турции. Мы не позволим другим иностранным державам оставаться в этой стране по какой-либо причине после ухода США», — сказал он.

В СБ ООН рассказали о вербовке боевиков в Турции

В последнем отчете Совета Безопасности ООН о террористической деятельности в мире за первые шесть месяцев 2021 года, говорится о том, что представители центральноазиатских национальностей, проживающие в Турции, являются важным ресурсом в вербовке боевиков в радикальные исламистские организации.

В 22-страничном отчете утверждается, что провинция Идлиб на севере Сирии продолжает оставаться стратегически важным оплотом для боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) и членов их семей и что регион является воротами для этих боевиков в Турцию.

В отчете, подготовленном экспертами ООН, также отмечается, что ИГ и «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) усиленно работают над вербовкой людей из тюркоязычных республик.

Число случаев COVID-19 в Турции выросло более чем в три раза

Ежедневные случаи заражения инфекцией COVID-19 в Турции выросли более чем в три раза в течение трех недель. Их количество достигло 20 000 человек.

Согласно данным министерства здравоохранения, ежедневно в стране от вируса умирает более 50 человек.

Количество случаев COVID-19 резко возросло после того, как правительство полностью сняло ограничения для населения в начале июля. Специалисты также связывают последний всплеск заболеваемости с празднованием Курбан-байрама, который в Турции отмечали девятидневными выходными.

Türkiye’de kısıtlamaların kaldırıldığı Temmuz başında 5 bin düzeyinde seyreden günlük vaka sayısı bir ay geçmeden 20 binin üzerine çıktı



Tırmanış son bir haftada hız kazanırken ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı halen 20 milyondan fazla https://t.co/iILnJyVlJh — Habertürk (@Haberturk) July 29, 2021

На курортах Турции горят леса

Сильный пожар разгорелся в курортной зоне Турции в провинции Анталия 28 июля. В результате пожаров погибли три человека, пострадало более 180, из них 50 были госпитализированы. В тушении пожаров задействованы российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200.

Rusya görüntüleri paylaştı: Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarına Rus uçakları katıldıhttps://t.co/tkDB9lwkmO pic.twitter.com/C3fkwAqTUa — soL Haber (@solhaberportali) July 29, 2021

Федеральное агентство новостей /

Послание Эрдогана на Курбан-байрам вызвало вопросы о его здоровье

Президент Турции в прошлую среду выступил с видеообращением к нации по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. Во время трансляции Эрдоган казался вялым и невнятно произносил некоторые слова. В какой-то момент он громко вздохнул и на секунду задремал, а затем быстро пришел в себя и закончил свою речь.

Турецкие журналисты обратили внимание на это обстоятельство, призвав раскрыть информацию о здоровье лидера.

ПСР призывает сажать на пять лет за клевету в социальных сетях

Депутат от ПСР и член парламентского конституционного комитета Али Озкая потребовал ввести уголовное наказание до пяти лет лишения свободы за «неправомерное использование социальных сетей».

«Такие наказания, как тюремное заключение сроком от одного до пяти лет и запрет на доступ в социальные сети, должны быть применены к тем, кто занимается дезинформацией в социальных сетях», — сказал депутат.

Озкая также рассказал о планах правительства по внедрению системы наблюдения за социальными сетями, которую оно представит парламенту в октябре. По мнению чиновника, планы турецкого руководства являются не попыткой цензуры, а, скорее, способом борьбы с онлайн-преступлениями и связанной с этим проблемой фейковых аккаунтов, что затрудняет преследование преступников.

AKP'nin yeni sosyal medya düzenlemesinde neler var... Hapis cezası geliyorhttps://t.co/CIvtzjwAbx pic.twitter.com/7E6uwH15eU — Odatv (@odatv) July 26, 2021

Конгрессмены призвали США приостановить экспорт беспилотных технологий в Турцию

Конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллине и конгрессмен-республиканец Гус Билиракис в письме призвали госсекретаря Энтони Блинкена «немедленно приостановить выдачу любых разрешений на экспорт американских беспилотных технологий в Турцию до рассмотрения вопроса Госдепартаментом».

По их словам, турецкая программа создания вооруженных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дестабилизирует несколько регионов мира и угрожает интересам, союзникам и партнерам США.

Соединенные Штаты исключили Турцию из программы покупки истребителя-невидимки F-35 и наложили санкции на ее агентство по оборонным закупкам в ответ на приобретение ею российских комплексов С-400 на 2,5 миллиарда долларов в 2019 году. Это соглашение, по утверждению Вашингтона, представляют угрозу безопасности системам США и НАТО. Белый дом также пригрозил дальнейшими мерами, если система будет активирована, призывая Турцию вернуть ее России.

В первой половине года в Турции обанкротились более 47 000 владельцев магазинов

За первые шесть месяцев 2021 года в Турции обанкротились в общей сложности 47 572 человека, владеющих магазинами. Об этом заявил заместитель председателя главной оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Вели Агбаба, опираясь на официальные данные.

По его словам, число компаний, которые закрылись в мае, составило 556, тогда как в июне оно увеличилось на 116%, достигнув 1 226.

Ссылаясь на данные Турецкого агентства банковского регулирования и надзора (BDDK), Агбаба заявил, что 84% малых и средних предприятий в Турции имеют долги перед банками. По словам депутата, сумма долгов малых и средних предприятий достигла примерно 950 миллиардов турецких лир (110 миллиардов долларов).

????İflas eden şirket sayısı haziran ayında yüzde 116 artarken, CHP’den toplu iflas ve kitlesel işsizlik uyarısı geldi.



????CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Yılın ilk 6 ayında iflas eden esnaf sayısı ise 47 bin 572 oldu."https://t.co/HPUytQ2ywo — dokuz8HABER (@dokuz8haber) July 25, 2021

Курдский политик Демирташ получил немецкую премию в области прав человека

Заключенный в тюрьму бывший сопредседатель «Партии демократии народов» (HDP) Селахаттин Демирташ был награжден Веймарской премией в области прав человека за свою работу по защите прав меньшинств Турции. Демирташа также называли «одним из самых влиятельных оппозиционных политиков Турции последнего времени».

Демирташ находится в заключении с 2016 года по обвинению в связях с террористической организацией.

Эрдоган пообещал, что Айя-София будет мечетью «до скончания веков»

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призывы к мусульманской молитве будут звучать из культового собора Святой Софии в Стамбуле «до скончания веков». Президент сделал это заявление 24 июля, когда отмечал первую годовщину открытия культового сооружения в качестве мечети.

ЮНЕСКО требует от Турции отчета о сохранении собора Святой Софии

Комитет всемирного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обратился к Анкаре с требованием представить «обновленный отчет о состоянии сохранности собора Святой Софии» к 1 февраля 2022 года. Агентство «глубоко сожалеет об отсутствии диалога и информации» по поводу решения Турции преобразовать здание в мечеть. ЮНЕСКО призвало Анкару предоставлять информацию и проводить обсуждения, прежде чем принимать аналогичные односторонние решения в будущем.

Христианский собор Святой Софии византийской эпохи был музеем с 1935 года. Его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 году. В июле 2020 года Эрдоган одним указом преобразовал собор в мечеть. Международное сообщество решительно выступило против решения Турции.

UNESCO may strip Hagia Sophia and Chora of their World Heritage Site status: The World Heritage Committee has asked #Turkey to provide "an updated report on the state of conservation" at the two sites https://t.co/Mnqf9b68EX pic.twitter.com/tZUvusf2uN — bianet English (@bianet_eng) July 26, 2021

Меркель хвалит Турцию за прием беженцев, но не хочет ее вступления в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель похвалила Турцию за то, что страна приютила большое количество сирийских беженцев в рамках соглашения с Европейским союзом и заявила, что хочет тесных отношений с Анкарой, но при этом не ожидает членства республики в ЕС.

Анкара официально начала вести переговоры о присоединении к блоку в 2005 году, но этот процесс был заморожен, когда президент Эрдоган усилил контроль над страной. В последние годы центральное место в отношениях сторон занимает вопрос сирийских беженцев, количество которых уже достигло 4 миллионов человек.

После пика в 2015 году, когда в ЕС прибыло более одного миллиона мигрантов, в основном из Сирии, Афганистана и Ирака, Брюсселю удалось сократить количество прибывающих благодаря сделке с Турцией.

❝Türkiye'nin AB üyesi olabileceğini düşünmüyorum. Yine de iyi ilişkiler kurmalıyız. Mülteci anlaşması geliştirilmeli çünkü o insanlar için en iyi seçenek bu❞



Almanya Başbakanı Merkel, basın toplantısında Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi — euronews Türkçe (@euronews_tr) July 22, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.