Депутат Журавлев пообщался с жителями Тамбовской области и обсудил бизнес

Тамбов, 29 июля. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев прибыл с рабочим визитом в Тамбовскую область. Парламентарий пообщался с местными жителями и обсудил вопросы бизнеса.

По словам сопровождающей его главы Мичуринского района Галины Шеманаевой, местные жители гордятся новым детским садом «Созвездие» в селе Старое Хмелевое. Учреждение построили по нацпроекту «Демография».

«Очень хорошо, что в районе есть современный детский сад, что дети ходят сюда с удовольствием, развиваются, приобщаются к труду. Необходимо, чтобы учреждения подобного уровня были в России в каждом небольшом городе и селе. Также крайне важно реализовывать программы патриотического воспитания, причем чем раньше, тем лучше. Это наша «прививка» против западной пропаганды», — подчеркнул Журавлев.

В Мичуринском районе есть сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина». Его директор Сергей Корольков сообщил, что предприятие занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Он уточнил, что в организации работают 70 человек, а их средняя заработная плата — около 47 тыс. рублей.

«Это не первое сельхозпредприятие в Тамбовской области, где поддерживают работников достойной заработной платой, другими выплатами. Я уважаю социально ориентированный бизнес и считаю, что олигархам, качающим природные ресурсы страны, надо брать пример с таких кооперативов, как «Родина». Необходимо выстроить процессы так, чтобы бизнес работал не только для собственной выгоды, чтобы он приносил пользу стране, людям, простым людям, которые и являются главным капиталом России, важнейшей ценностью!» — сказал Алексей Журавлев.

Также лидер «Родины» посетил ООО «Нефтемаш-сервис», изготавливающее нефтепромысловое оборудование на шасси автомобилей Урал и КамАЗ.

«Не устаю повторять, что наши предприятия ничем не уступают иностранным, главное, чтобы люди любили свое дело, а государство — не мешало, поддерживало. Считаю, необходимо показать эту территорию министру промышленности и торговли Денису Мантурову и рассмотреть возможность создания технопарка на базе предприятия», — рассказал Журавлев.

По словам депутата, на таких людях, которые живут в небольших населенных пунктах и являются настоящими патриотами, держится все государство.

Ранее Журавлев подал документы в тамбовскую избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №17 на регистрацию в качестве кандидата в депутаты Госдумы РФ. Этот процесс занял у него две минуты.