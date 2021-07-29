Алена Кравец хочет установить памятник для умершей собачки за 3 миллиона рублей

Москва, 29 июля. Светская львица и модель Алена Кравец рассказала, что в ее семье случилось большое горе — от остановки сердца скончалась любимая собачка Николь.

Самой Алены Кравец не было дома, когда случилось несчастье. Звезда обнаружила бездыханное тело питомца, вернувшись со съемок. Модель призналась, что смерть собаки стала для нее настоящим ударом, ведь четвероногий любимец за восемь лет стал настоящим членом семьи. По словам Кравец, на последнем осмотре ветеринары говорили о проблемах с сердцем у Николь. Однако медики отметили, что собака с вероятностью 90% не перенесла бы операцию.

Любимого питомца звезда похоронила со всеми почестями. Она заказала специальный гробик из дуба и красного дерева для Николь, который по ее просьбе украсили позолоченными ручками и бархатом. Гроб обошелся модели в 36 тысяч рублей.

«Для малышки не жалко. Хоронили же ее в белом шелковом платьице — как самую на свете», — рассказала Кравец в беседе с порталом «Дни.ру».

Похоронили Николь недалеко от дома на Рублевке, где живет модель. Кравец планирует установить на месте захоронения оригинальный памятник из белого мрамора. По словам звезды, монумент будет изготавливать итальянский скульптор. По предварительным подсчетам, изготовление памятника для обойдется в 3 миллиона рублей.

Недавно Алена Кравец подарила музыкальному критику Сергею Соседову гламурные костыли. Звезда не скупилась на подарок другу — костыли она выбрала с кристалами Swarovski за 200 тысяч рублей.