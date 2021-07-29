Президент ЦАР совершил рабочую поездку в Брюссель

Банги, 29 июля. Лидер Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера посетил столицу Евросоюза. Целью визита в Брюссель стало обсуждение с представителями ЕС основных задач правительства ЦАР на текущий момент.

В частности, поднимались вопросы безопасности, развития экономики и судебной системы африканского государства. Также в очередной раз президент напомнил Евросоюзу о необходимости отмены оружейного эмбарго.

Вопреки сообщениям французских СМИ, Туадера не последовал примеру других лидеров стран Черного континента и не стал тратить время на визиты вежливости. Глава республики не встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вместо этого он сосредоточился на решении проблем ЦАР.

Данный жест наглядно демонстрирует напряженную ситуацию между Парижем и Банги. Туадера выводит страну из порочного круга постколониальных отношений и задает тон ведения дел в суверенном государстве.

Ранее французских дипломатов обвинили в подрыве связей с ЦАР. Поводом для заявления послужил отказ посла бывшей метрополии Жан-Марка Гросгурина и его коллег выдать визы представителям местной власти.