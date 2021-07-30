Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 04:37
04:34
Общество
Сексолог назвал категории граждан, которым лучше отказаться от секса в жару
04:33
Политика
Представитель Белого дома уклонилась от неудобного вопроса о COVID-политике США
04:32
Общество
Аномальная жара придет в ряд регионов России на следующей неделе
04:29
Политика
Жена Хантера Байдена пьет кофе под охраной Секретной службы
04:24
Технологии
Россия запустит производство оборудования для автономных судов
04:09
Шоу-бизнес
Разведенная Кристина Асмус попала в кадр с копией Харламова
04:03
Технологии
В США решили выяснить, кто круче: F-35 или российский Су-35
04:00
Общество
Более половины россиян готовы регулярно заниматься физкультурой
03:53
Спорт
Россиянка Пракатень выиграла серебро Олимпиады в академической гребле
03:45
Происшествия
Спортсменка умерла из-за попадания молота в голову на Кубе
Все новости

Более половины россиян готовы регулярно заниматься физкультурой
Общество
Более половины россиян готовы регулярно заниматься физкультурой
Федеральное агентство новостей  / 

Только 15% россиян, или примерно каждый седьмой житель России, занимаются физкультурой еженедельно, но 52,7% населения страны потенциально готовы к систематическим занятиям спортом. При этом многие ждут полного снятия ограничений и стабилизации эпидемиологической обстановки, чтобы приступить к тренировкам.

Об этом свидетельствуют данные исследования (есть в распоряжении ФАН), проведенного Национальным фитнес-сообществом (НФС) — официальным партнером Министерства спорта РФ.

«Пандемия изменила мотивы россиян к занятиям физкультурой и спортом. Теперь главным своим стимулом 75,3% опрошенных назвали развитие физических качеств и укрепление здоровья. Как ни парадоксально, но именно пандемия позволила сформировать позитивную тенденцию в отношении людей к занятиям спортом: теперь они чаще стремятся заботиться о своем здоровье, а не о внешнем виде или формировании красивой фигуры», — рассказала в интервью ФАН президент НФС Елена Силина.

По мнению эксперта, развитие этого тренда в дальнейшем позволит повысить долю физически активного населения России и приблизиться к выполнению целевых показателей Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года, утвержденной в ноябре 2020 года. Согласно документу, доля граждан, вовлеченных в систематические занятия спортом, к 2024 году должна составить 55%, а к 2030 достигнуть 70%.

На втором месте в рейтинге причин, стимулирующих россиян заниматься спортом, стоит желание улучшить свой внешний вид и обрести красивую фигуру. При этом доля тех, кто придерживается этой позиции, после пандемии сократилась и составила 24,7%.

«Исследование позволило определить основные причины, из-за которых россияне откладывают занятия физической культурой и спортом до лучших времен или «на потом». Больше всего респондентов — 37,8% — сослались на финансовые трудности, вызванные пандемией», — отметила Силина.

Более половины россиян готовы регулярно заниматься физкультурой
Федеральное агентство новостей  / 

Кроме того, 33,3% пожаловались на отсутствие свободного времени, 15,7% — на удаленное расположение физкультурно-оздоровительных объектов, а 13,2% честно ответили, что просто ленятся.

«Отсутствие свободного времени чаще отмечают граждане старше 35 лет из-за своей трудовой занятости. А россияне старше 55 лет нередко указывают в качестве причины своей спортивной пассивности неудовлетворительное состояние здоровья», — отметила собеседница ФАН.

При этом, отвечая на вопрос о достигнутых результатах от регулярных занятий фитнесом, 47,3% участников исследования рассказали о приобретении полезных в повседневной жизни и при выполнении физического труда качеств и навыков; 34% — о снижении уровня гиподинамии и оптимизации двигательного режима; 18,7% — об освоении новых видов физических тренировок и развитии функциональных способностей.

Опрос проводился в три этапа методом рандомной выборки респондентов различного возраста, социального статуса и места проживания. Всего в исследовании приняли участие 1,5 тысячи россиян.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Более половины россиян готовы регулярно заниматься физкультурой
спорт физкультура национальное фитнес-сообщество
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru