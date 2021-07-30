Более половины россиян готовы регулярно заниматься физкультурой

Только 15% россиян, или примерно каждый седьмой житель России, занимаются физкультурой еженедельно, но 52,7% населения страны потенциально готовы к систематическим занятиям спортом. При этом многие ждут полного снятия ограничений и стабилизации эпидемиологической обстановки, чтобы приступить к тренировкам.

Об этом свидетельствуют данные исследования (есть в распоряжении ФАН), проведенного Национальным фитнес-сообществом (НФС) — официальным партнером Министерства спорта РФ.

«Пандемия изменила мотивы россиян к занятиям физкультурой и спортом. Теперь главным своим стимулом 75,3% опрошенных назвали развитие физических качеств и укрепление здоровья. Как ни парадоксально, но именно пандемия позволила сформировать позитивную тенденцию в отношении людей к занятиям спортом: теперь они чаще стремятся заботиться о своем здоровье, а не о внешнем виде или формировании красивой фигуры», — рассказала в интервью ФАН президент НФС Елена Силина.

По мнению эксперта, развитие этого тренда в дальнейшем позволит повысить долю физически активного населения России и приблизиться к выполнению целевых показателей Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года, утвержденной в ноябре 2020 года. Согласно документу, доля граждан, вовлеченных в систематические занятия спортом, к 2024 году должна составить 55%, а к 2030 достигнуть 70%.

На втором месте в рейтинге причин, стимулирующих россиян заниматься спортом, стоит желание улучшить свой внешний вид и обрести красивую фигуру. При этом доля тех, кто придерживается этой позиции, после пандемии сократилась и составила 24,7%.

«Исследование позволило определить основные причины, из-за которых россияне откладывают занятия физической культурой и спортом до лучших времен или «на потом». Больше всего респондентов — 37,8% — сослались на финансовые трудности, вызванные пандемией», — отметила Силина.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, 33,3% пожаловались на отсутствие свободного времени, 15,7% — на удаленное расположение физкультурно-оздоровительных объектов, а 13,2% честно ответили, что просто ленятся.

«Отсутствие свободного времени чаще отмечают граждане старше 35 лет из-за своей трудовой занятости. А россияне старше 55 лет нередко указывают в качестве причины своей спортивной пассивности неудовлетворительное состояние здоровья», — отметила собеседница ФАН.

При этом, отвечая на вопрос о достигнутых результатах от регулярных занятий фитнесом, 47,3% участников исследования рассказали о приобретении полезных в повседневной жизни и при выполнении физического труда качеств и навыков; 34% — о снижении уровня гиподинамии и оптимизации двигательного режима; 18,7% — об освоении новых видов физических тренировок и развитии функциональных способностей.

Опрос проводился в три этапа методом рандомной выборки респондентов различного возраста, социального статуса и места проживания. Всего в исследовании приняли участие 1,5 тысячи россиян.