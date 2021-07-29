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Жандармерия ЦАР задержала подозрительный автомобиль миротворцев ООН в столице республики

  /   Обновлено: 29 июля 2021 19:05
Весь мир
Жандармерия ЦАР задержала подозрительный автомобиль миротворцев ООН в столице республики
minusca.unmissions.org  /  UNITED NATIONS

Банги, 29 июля. Правоохранительные органы Центральноафриканской Республики задержали грузовик многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) в столице государства. В транспортном средстве полицейские обнаружили большое количество подозрительных людей.

В ходе расследования каждого из них допросили жандармы. Сейчас МВД ЦАР устанавливает происхождение «пассажиров» и место, в которое «голубые каски» их везли. Также полицию интересуют цели транспортировки и мотивы, которые преследовали миротворцы.

В последнее время сотрудники МИНУСКА все чаще оказываются в центре скандалов. Люди, которых дислоцировали в ЦАР защищать интересы гражданского населения, систематически совершают преступления против жителей страны.

Руководство миссии не дает никаких комментариев и игнорирует жалобы центральноафриканцев, уставших терпеть бесчинства миротворцев. В связи с этим в Банги продолжаются акции протеста. Народ выходит на забастовки к штаб-квартире ООН и препятствуют движению техники «голубых касок».

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африка цар
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