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Японские политики публично осудили позицию Токио по визиту Мишустина на Курилы
Политика
Японские политики публично осудили позицию Токио по визиту Мишустина на Курилы
pixabay.com

Токио, 29 июля. Осуждение визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курилы официальным Токио вызвало неоднозначную реакцию в японском парламенте. Многие публично раскритиковали реакцию МИД.

Наиболее активно позицию Японии по поездке Мишустина на Курилы критикует правящая Либерально-демократическая партия. Объединенная группа депутатов выступила с заявлением, осуждающим дипломатическую линию Токио по отношению к Москве по вопросам архипелага. Как отметили члены подкомитета партии по международным вопросам, подобная полемика японских властей показала свою несостоятельность и попросту провалилась.

Чтобы исправить положение, следует провести саммит президента России Владимира Путина и японского премьера Есихидэ Суги, считают депутаты. Как отметили члены Либерально-демократической партии Японии, переговоры должны состояться как можно скорее.

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