Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 19:33
19:32
Общество
Курьер помешал злоумышленнику с «украинским акцентом» обмануть бабушку из Петербурга
19:30
Общество
СК РФ проверит постановку театра «Современник» на предмет оскорбления ветеранов
19:30
Общество
Виталий Милонов прокомментировал протест поляков под русским флагом против США
19:29
Шоу-бизнес
Счастливы вместе: Анастасия Макеева отвезла 16-летнего пасынка на Байкал
19:28
Весь мир
Эмир Катара утвердил закон о первых парламентских выборах в истории страны
19:27
Политика
Пользователи Сети заметили уникальное сходство голосов Зеленского и Ким Чен Ына
19:23
Весь мир
«Мы открыты для сотрудничества»: Представитель МИД ЦАР посетила клуб по развитию Африки
19:23
Общество
ВОЗ заявила о начале четвертой волны COVID-19 на Ближнем Востоке и в Северной Африке
19:23
Экономика
Сбербанк представил прогноз по ключевой ставке ЦБ на конец года
19:22
Общество
Приключения иностранцев в России: Orisha Sound поделились «карантинными» историями
Все новости

Армения намерена увеличить объемы экспорта коньяка в Россию

  /   Обновлено: 29 июля 2021 18:58
Экономика
Армения намерена увеличить объемы экспорта коньяка в Россию
edu.gov.ru  /  Пресс-служба Минпросвещения России

Ереван, 29 июля. Планами увеличить поставки коньяка в Россию поделился и. о. главы комитета по туризму при министерстве экономики Армении Альфред Кочарян.

Данные Федеральной таможенной службы РФ свидетельствуют, что импорт армянского коньяка в Россию в прошлом году составил 52,79 тысячи тонн на общую сумму 129,39 миллиона долларов. Тогда же в стране вступил в силу новый закон о виноградарстве и виноделии, который, в частности, направлен на борьбу с контрафактом и фальсификатом.

«На сегодняшний день, после вступления данного закона в силу, каких-либо проблем при экспорте армянских коньяков не было зафиксировано. Так что, надеемся, что экспорт армянских коньяков в Россию не только не снизится, а наоборот — увеличится», — рассказал Кочарян.

Оценить не только армянские, но и французские напитки смогут жители Новосибирска. Знаменитый актер Жерар Депардье намерен открыть там ресторан.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Армения намерена увеличить объемы экспорта коньяка в Россию
Армения алкоголь коньяк кочарян россия и армения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru