Армения намерена увеличить объемы экспорта коньяка в Россию

Ереван, 29 июля. Планами увеличить поставки коньяка в Россию поделился и. о. главы комитета по туризму при министерстве экономики Армении Альфред Кочарян.

Данные Федеральной таможенной службы РФ свидетельствуют, что импорт армянского коньяка в Россию в прошлом году составил 52,79 тысячи тонн на общую сумму 129,39 миллиона долларов. Тогда же в стране вступил в силу новый закон о виноградарстве и виноделии, который, в частности, направлен на борьбу с контрафактом и фальсификатом.

«На сегодняшний день, после вступления данного закона в силу, каких-либо проблем при экспорте армянских коньяков не было зафиксировано. Так что, надеемся, что экспорт армянских коньяков в Россию не только не снизится, а наоборот — увеличится», — рассказал Кочарян.

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