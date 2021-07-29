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«Медалей нет»: Лукашенко раскритиковал выступление белорусов на Олимпиаде
Политика
«Медалей нет»: Лукашенко раскритиковал выступление белорусов на Олимпиаде
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 29 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал выступление белорусских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Комментируя выступление белорусов на Олимпийских играх, Лукашенко заявил, что стране и народу хочется видеть своих соотечественников с медалями. По его словам, нужно сосредоточить поддержку на отдельных видах спорта и командах, которые дадут результат уже завтра.

«Вот это не сделано. Поэтому вроде и неплохо, все занимаются спортом, а медалей нет», — сказал глава республики.

Лукашенко обратил внимание, что многие страны-участницы Олимпиады вообще не поощряют материально своих спортсменов за медали.

Ранее белорусский лидер заявил, что мог бы возглавить партию «зеленых» в какой-нибудь западной стране. Он объяснил свои слова тем, что является ярым приверженцем защиты природы.

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