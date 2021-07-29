Солист ямайской группы Orisha Sound мечтает о встрече с медведем в России

Санкт-Петербург, 29 июля. Группа из Ямайки и Лос-Анджелеса Orisha Sound путешествует по живописным уголкам России. Солист коллектива признался, что мечтает побывать на Камчатке и увидеть бурого медведя.

Популярная группа Orisha Sound волею судьбы «застряла» в России. Музыканты прилетели в российскую столицу для записи совместного трека с артистом Олегом Газмановым. Когда работа над треком была завершена, грянула пандемия коронавируса, и ямайские музыканты просто не смогли вернуться домой.

Солистка группы Ориша Марлен Пельцер объяснила, что Ямайка быстро закрыла границы для въезда. По словам певицы, сотни тысяч ямайцев не смогли попасть в страну. Участница Orisha Sound отмечает, что пандемия подарила им прекрасную возможность попутешествовать по России. Музыканты объездили практически всю европейскую часть страны и теперь хотят на Камчатку и Курильские острова.

«У Шелдона (солист Orisha Sound Кадин Шелдон Уильямс. — Прим. ФАН) есть мечта встретиться с медведем», — отметила Марлен Пельцер на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Пока ямайские музыканты находятся в Санкт-Петербурге. Похоже, в городе на Неве они задержатся надолго. Группа объединилась с российским государственным учреждением St Petersburg Concerts. Теперь Orisha Sound готовится к концерту в рамках первого мультикультурного фестиваля современного искусства. Мероприятие состоится в мае этого года в Северной столице.

Недавно в медиацентре «Патриот» прошла пресс-конференция, на которой художница и благотворитель Тина Хмельницкая рассказала об украшениях из переработанных материалов.