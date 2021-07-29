Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 19:33
19:32
Общество
Курьер помешал злоумышленнику с «украинским акцентом» обмануть бабушку из Петербурга
19:30
Общество
СК РФ проверит постановку театра «Современник» на предмет оскорбления ветеранов
19:30
Общество
Виталий Милонов прокомментировал протест поляков под русским флагом против США
19:29
Шоу-бизнес
Счастливы вместе: Анастасия Макеева отвезла 16-летнего пасынка на Байкал
19:28
Весь мир
Эмир Катара утвердил закон о первых парламентских выборах в истории страны
19:27
Политика
Пользователи Сети заметили уникальное сходство голосов Зеленского и Ким Чен Ына
19:23
Весь мир
«Мы открыты для сотрудничества»: Представитель МИД ЦАР посетила клуб по развитию Африки
19:23
Общество
ВОЗ заявила о начале четвертой волны COVID-19 на Ближнем Востоке и в Северной Африке
19:23
Экономика
Сбербанк представил прогноз по ключевой ставке ЦБ на конец года
19:22
Общество
Приключения иностранцев в России: Orisha Sound поделились «карантинными» историями
Все новости

Армия ЦАР отбила нападение радикалов на базу ООН в городе Обо
Весь мир
Армия ЦАР отбила нападение радикалов на базу ООН в городе Обо
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 29 июля. Национальная армия ЦАР (FACA) отразила атаку боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) на базу многопрофильной миссии ООН. Радикалы предприняли попытку освободить членов группировки, арестованных правительственными войсками и помещенных на объект в городе Обо.

В нападении участвовало около 100 тяжеловооруженных бандитов. Миротворцы ООН (МИНУСКА) не стали оказывать атакующим какое-либо сопротивление и покинули позиции.

Солдаты FACA продемонстрировали высокий уровень военной подготовки, полученный у российских инструкторов. Войска держали оборону города на протяжении ночи и уже к утру нейтрализовали боевиков, а также обеспечили безопасность местных жителей.

Армия ЦАР отбила нападение радикалов на базу ООН в городе Обо
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Среди солдат национальной армии нет ни одного раненого или убитого. Население выражает благодарность защитникам, одержавшим очередную победу над радикалами.

В то же время «голубые каски» снова показали неспособность противостоять боевикам. Это является лишним поводом усомниться в необходимости их присутствия на территории ЦАР. В республике продолжаются акции протеста рядовых граждан, не желающих терпеть произвол и бесчинства миротворцев.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Армия ЦАР отбила нападение радикалов на базу ООН в городе Обо
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru