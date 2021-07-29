Армия ЦАР отбила нападение радикалов на базу ООН в городе Обо

Банги, 29 июля. Национальная армия ЦАР (FACA) отразила атаку боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) на базу многопрофильной миссии ООН. Радикалы предприняли попытку освободить членов группировки, арестованных правительственными войсками и помещенных на объект в городе Обо.

В нападении участвовало около 100 тяжеловооруженных бандитов. Миротворцы ООН (МИНУСКА) не стали оказывать атакующим какое-либо сопротивление и покинули позиции.

Солдаты FACA продемонстрировали высокий уровень военной подготовки, полученный у российских инструкторов. Войска держали оборону города на протяжении ночи и уже к утру нейтрализовали боевиков, а также обеспечили безопасность местных жителей.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Среди солдат национальной армии нет ни одного раненого или убитого. Население выражает благодарность защитникам, одержавшим очередную победу над радикалами.

В то же время «голубые каски» снова показали неспособность противостоять боевикам. Это является лишним поводом усомниться в необходимости их присутствия на территории ЦАР. В республике продолжаются акции протеста рядовых граждан, не желающих терпеть произвол и бесчинства миротворцев.