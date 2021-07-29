Президент Алжира и глава Президентского совета Ливии обсудили сотрудничество стран

Алжир, 29 июля. Президент Абдельмаджид Теббун принял главу Президентского совета Ливии Мухаммада аль-Манфи, который прибыл в соседнюю страну в рамках двухдневного визита, чтобы обсудить пути укрепления двустороннего сотрудничества и защиту границ.

«Мы говорили об открытии контрольно-пропускных пунктов, и это очень важно в этот период, об общих проблемах, таких как безопасность ливийского юга, которая является алжиро-ливийским национальным вопросом», — разъяснил Мухаммад аль-Манфи во время пресс-конференции.

Две североафриканские страны соединены границей протяженностью около тысячи километров и тремя сухопутными переходами. Исторически между государствами сложились хорошие отношения.

«Мы были рады услышать от президента о полной поддержке наших шагов для достижения парламентских и президентских выборов, на которых ливийский народ выберет своих представителей», — добавил Мухаммад аль-Манфи.

С начала 2021 года официальным Триполи руководят Президентский совет и переходное Правительство национального единства во главе с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой. Задача властей заключается в подготовке Ливии к общенациональному голосованию, которое состоится 24 декабря текущего года.

«Мы с нетерпением ожидаем роли нашего братского Алжира, чтобы он способствовал примирению, которое является одним из важнейших пунктов политического соглашения до тех пор, пока мы не достигнем этих выборов», — отметил Мухаммад аль-Манфи.

Абдельмаджид Теббун рассказал, что в ходе переговоров стороны согласовали несколько резолюций, которые поспособствуют решению многих проблем, возникающих в Триполи. Однако не уточнил детали.