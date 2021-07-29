Выигравшая серебро на ОИ в Токио Анастасия Логунова получила предложение руки и сердца

Москва, 29 июля. Российская баскетболистка Анастасия Логунова получила заветное предложение руки и сердца прямо в аэропорту Шереметьево.

Анастасия Логунова в составе женской сборной России по баскетболу 3х3 стала серебряной призеркой летних Олимпийских игр в Токио. В среду прошел финальный матч, в котором россиянки сыграли против команды США. Встреча завершилась победой американок со счетом 18:15 — они завоевали золото. Самым результативным игроком матча была признана Анастасия Логунова, на счету которой шесть очков.

После завершения соревнований россиянка вместе с другими членами российской сборной по баскетболу отправилась домой. Грандиозный сюрприз ее ждал уже в аэропорту Шереметьево. Возлюбленный Логуновой приехал ее встречать с большим букетом красных роз и кольцом. Он сделал баскетболистке предложение руки и сердца, на что она, не сдерживая слезы, ответила согласием.

Сборная России по баскетболу 3х3 завершила свои выступления в Токио, однако сами Олимпийские игры будут идти вплоть до 8 августа. Пока Россия занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете.