Сергей Соседов: Попавший в рейтинг Forbes Дзюба стал после того видео народным героем

Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов заявил ФАН, что футболист Артем Дзюба после громкого скандала с пикантным видео стал народным героем.

Член Союза журналистов Москвы в эксклюзивном интервью прокомментировал рейтинг журнала Forbes под названием «50 самых успешных звезд России» и некоторых попавших в первую десятку широко известных в нашей стране личностей.

— Сергей, как указывают составители данного списка, учитывались два аспекта: заработок за год, количество упоминаний в социальных сетях и средствах массовой информации, а также запросов в поисковых системах.

— Сейчас какие-то новые критерии оценок при составлении рейтингов? Forbes же обычно считает по заработкам.

— Здесь по-другому. В итоге на первом месте — боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, на втором — рэпер Моргенштерн, и тройку лидеров замыкает телеведущая и певица Ольга Бузова. Как вы вообще относитесь к подобным рейтингам?

— Да абсолютно никак! Для меня они что есть, что нет. Мы точно не знаем, как составляются все эти рейтинги, какие деньги задекларированы. Понятно, что задекларированы какие-то, но явно не все. Это, так сказать, просто информация к сведению для людей — кто, что и сколько зарабатывает.

А что, Хабиб заработал больше Моргенштерна?

— Да, 12 миллионов долларов против 7,4. Но вот по упоминаемости в соцсетях Моргенштерн далеко впереди.

— Ну да, его часто упоминают.

— А если, предположим, его упомянули два миллиона раз, и полтора миллиона — с резко негативным акцентом?

— Но это же все равно упоминание! Это тоже пиар. О нем же сказали, что вот именно он такой-сякой, а не кто-то другой. Это, наверное, даже хорошо — так много людей о нем пишут. «А вот вас не назвали! Вы никому не интересны!»

ФБА «Экономика сегодня» /

— Другой пример. На девятом месте расположился наш знаменитый футболист Артем Дзюба — почти с полутора миллионами упоминаний в соцсетях. Догадываетесь ведь, почему так много?

— Конечно (смеется).

— Черный пиар — тоже пиар?

— Ну, тут не черный пиар. Просто кто-то «слил» это видео, и это не ему минус. Что касается Дзюбы, то я считаю, что как раз вот этот ролик его очень высоко вознес. Его на руках вынесли, и он стал народным героем. В общем-то, тут ничего плохого нет.

К тому же, Дзюбе оказали поддержку, выступили в его защиту многие люди. Очень известные люди! Телеведущие — Андрей Малахов, например. Дзюбу поддержали, наверное, миллионы людей. И я тоже выступил в его поддержку, что-то написал в его защиту.

В общем, он стал героем для многих. Так что в случае Дзюбы это был не отрицательный пиар.

— Но если бы не появилось то самое видео, он, наверное, в первую десятку рейтинга Forbes вряд ли бы попал?

— Может быть, и так. Но я не думаю, что Артем — бедный человек. Он богатый, безусловно.

— Судя по списку Forbes, Дзюба заработал за прошлый год 5 миллионов долларов.

— Ну вот!

Ранее в русской версии американского издания был опубликован рейтинг «50 самых успешных звезд России». Наибольшую сумму баллов получил боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов — 89,04.

На второй позиции — рэпер Алишер Моргенштерн (84,26), а на третьей строчке — телеведущая и певица Ольга Бузова (69,80). Также в топ-10 вошли Тимати, Сергей Шнуров, Александр Овечкин, Ксения Собчак, Баста (Василия Вакуленко), Артем Дзюба и Полина Гагарина.