Греческая полиция предлагает 18 тысяч евро за поимку убийцы тюленя-звезды

Бессердечность хулиганов стала причиной трагедии на острове Алонисос. Неизвестные в упор застрелили талисман региона — тюленя по имени Костис.

Непростая доля настигла ластоногого с первых дней жизни. После урагана в 2018 году 13-килограмовый малыш остался сиротой. Выброшенного на берег детеныша спасли местные жители, и млекопитающее быстро прониклось любовью к людям.

Костис — белобрюхий тюлень, этот вид находится на грани исчезновения. Однако животное регулярно проводило время на пляже с туристами и отдыхающими. Милые повадки и добродушие моментально сделали его звездой соцсетей и символом острова.

Яркая жизнь знаменитого ластоного оборвалась в одно мгновенье. К наивному здоровяку на лодке подплыл преступник и безжалостно убил его крупным гарпуном. Личность и мотивы живодера неизвестны. Береговая охрана, остро переживающая утрату, готова заплатить 18 тысяч евро (1,5 миллиона рублей — примечание ФАН) за помощь следствию.

К сожалению, это не первый случай убийства тюленей-звезд в Греции. В 2017 году на острове Самос трагически погиб талисман по кличке Аргиро. Тогда злоумышленников так и не удалось привлечь к ответственности.