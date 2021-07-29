Аналитик Кедми высмеял попытки Байдена вести с Россией жесткий диалог

Москва, 29 июля. Президент США Джо Байден напрасно пытается убедить общественность в своей способности вести с Москвой жесткий диалог, заявил израильский военный аналитик Яков Кедми.

По его словам, на сегодняшний день Россия достигла беспрецедентного уровня военной мощи. Даже в Вашингтоне вынуждены признавать этот факт. Поэтому не может быть и речи о попытках Джо Байдена говорить с президентом РФ Владимиром Путиным с позиции силы.

«Байден не может проводить с Путиным жесткий разговор, потому что Соединенные Штаты не могут проводить жесткий разговор с Россией. Ушло это время. Нет у США сегодня никаких сил проводить жесткий разговор, который они надеялись проводить», — объяснил Кедми.

В этой связи Кедми высмеял сомнительные манипуляции главы Белого дома. Он уверен, что риторика Байдена рассчитана исключительно на американскую аудиторию. Таким образом демократы пытаются укрепить свой авторитет внутри страны.

Ранее американцы жестко раскритиковали решение администрации Джо Байдена свернуть военную миссию в Ираке. Как сообщает сайт 360tv.ru, это произойдет уже к концу 2021 года. При этом о полноценном выводе из республики американского вооруженного контингента речи не идет.