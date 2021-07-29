Полянский расшифровал призыв Тихановской во время беседы с Байденом в Вашингтоне

Москва, 29 июля. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский оценил слова бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской во время ее визита в США.

Полянский расшифровал слова Тихановской как «ясный призыв к свержению власти», а также к «вмешательству во внутренние дела» Белоруссии. Таким мнением он поделился с журналистами во время пресс-конференции.

«Говоря о поддержке американского правительства, она сказала, что, если какая-то страна решит воспользоваться слабостью режима, США будут на нашей стороне», — добавил он.

Ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа назвал слова Тихановской «бредом кухарки». Экс-кандидат на пост президента Белоруссии на встрече с американским лидером Джо Байденом призвала Вашингтон помочь республике «перейти к демократии».