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Переехавший в Крым украинский блогер Шихалиев сравнил военную мощь Киева и Москвы
Армия
Переехавший в Крым украинский блогер Шихалиев сравнил военную мощь Киева и Москвы
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Севастополь, 29 июля. Россия за последние семь лет усилила свою военную мощь, в то время как на Украине армия продолжает деградировать, рассказал переехавший из Киева в Крым спортсмен Максим Шихалиев.

Комментируя празднование Дня военно-морского флота РФ в Севастополе, Шихалиев на своем YouTube-канале отметил, что Россия с 2014 года построила множество как военных, так и гражданских судов. В то же время Украина, вместо развития своего судостроения, втридорога закупала никому не нужные корабли, включая даже ледокол.

Также блогер оценил и состояние промышленности в двух странах. По его словам, в то время, как Москва активно развивала свой индустриальный сектор в гражданской и военной сферах, Киев шаг за шагом избавлялся от своих предприятий по указке Запада.

«Украинское руководство пошло на поводу у сиюминутных своих интересов и, конечно, интересов кураторов. В итоге за семь лет вот эта разительная разница просто видна уже невооруженным глазом даже так называемым патриотам», — рассказывает Шихалиев.

Тем не менее, блогер уверен, что плачевное положение в промышленности и ВС Украины еще можно спасти, хотя и сложно. По мнению спортсмена, это можно сделать благодаря укреплению экономических связей с Россией и Китаем.

Ранее сообщалось, что одессит объяснил страх Украины перед российскими паспортами. По мнению Алексея Драгунова, новая законодательная инициатива лишь подчеркивает несостоятельность этого государства.

Эксперт счел печальным для Украины поиск СЕ специалистов по развитию крупных городов, передает телеканал 360tv.ru.

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украина россия вооружение шихалиев
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