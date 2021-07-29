Переехавший в Крым украинский блогер Шихалиев сравнил военную мощь Киева и Москвы

Севастополь, 29 июля. Россия за последние семь лет усилила свою военную мощь, в то время как на Украине армия продолжает деградировать, рассказал переехавший из Киева в Крым спортсмен Максим Шихалиев.

Комментируя празднование Дня военно-морского флота РФ в Севастополе, Шихалиев на своем YouTube-канале отметил, что Россия с 2014 года построила множество как военных, так и гражданских судов. В то же время Украина, вместо развития своего судостроения, втридорога закупала никому не нужные корабли, включая даже ледокол.

Также блогер оценил и состояние промышленности в двух странах. По его словам, в то время, как Москва активно развивала свой индустриальный сектор в гражданской и военной сферах, Киев шаг за шагом избавлялся от своих предприятий по указке Запада.

«Украинское руководство пошло на поводу у сиюминутных своих интересов и, конечно, интересов кураторов. В итоге за семь лет вот эта разительная разница просто видна уже невооруженным глазом даже так называемым патриотам», — рассказывает Шихалиев.

Тем не менее, блогер уверен, что плачевное положение в промышленности и ВС Украины еще можно спасти, хотя и сложно. По мнению спортсмена, это можно сделать благодаря укреплению экономических связей с Россией и Китаем.

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