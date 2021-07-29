Рогозин назвал волнительным полет российского модуля «Наука» к МКС

Москва, 29 июля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что полет российского лабораторного модуля «Наука» к МКС прошел не без замечаний, но все получилось неплохо.

По его словам, первые три дня после отправки модуля были волнительными из-за потери телеметрии. Рогозин подчеркнул, что госкомиссия изучит обстоятельства, которые привели к неполадкам. Он отметил, что при дальнейших пусках к МКС таких проблем возникать не должно.

«Сложности, конечно, были. Но состыковались мы в автоматическом режиме, а все проблемы мы разберем, поймем», — добавил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Ранее сообщалось, что новый российский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС после восьми дней орбитального полета. Он был запущен с помощью ракеты-носителя «Протон-М» 21 июля с космодрома Байконур. В NASA поздравили Россию с успешной отправкой модуля к станции, передает RT.