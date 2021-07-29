Приключения иностранцев в России: Orisha Sound поделились «карантинными» историями

Пандемия стала настоящим испытанием для артистов, которые в момент лишились зарубежных гастролей и возможности выступать перед публикой. Но некоторые музыканты смогли обратить минусы пандемии в плюсы. Так, известному дуэту Orisha Sound удалось найти источник вдохновения, записать новый хит и принять участие в первом мультикультурном фестивале современного искусства в Петербурге. О своем вынужденном российском «карантине» и впечатлениях о России рассказали солисты дуэта Orisha Sound — Ориша Марлен Пельцер и Кадин Шелдон Уильямс в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Когда в 2020-м музыканты летели в Россию на гастроли, они и не подозревали, что эта страна станет их домом на ближайший год. Волна пандемии и закрытые границы внесли серьезные коррективы в жизнь и работу артистов. Как рассказала Ориша Пельцер, Ямайка, пытаясь избежать эпидемии среди населения, полностью закрыла свои границы на въезд даже для собственных граждан. Ямайцев по миру раскидано немало, и власти боялись, что они завезут вирус в страну. Потеряв последнюю надежду вернуться в ближайшее время домой, дуэт не впал в отчаяние, а продолжил работу здесь, в России.

«Мы были здесь в самом начале пандемии и сделали замечательную работу с Олегом Газмановым, получилась коллаборация. Сделали совершенно новый ремикс на его трек «Ямайка», записали его, выступили в Кремле с этой композицией и планировали уже совместную поездку на Ямайку. Но буквально за день до покупки билетов грянула пандемия», — рассказала солистка.

Orisha Sound в буквальном смысле застряли в России, но после снятия карантинных мер артисты не спешили покупать билеты на Ямайку — в России их держал уже новый проект. Для съемок клипа они поехали в тур по городам нашей страны: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Нижний Новгород, Великий Новгород, Казань стали съемочной площадкой, а их жители — участниками съемок.

«На центральных улицах мы экспромтом устраивали концерт, сразу появлялись толпы людей, которые стали участниками клипа. Это была идея, чтобы как-то взбодриться, ведь музыка поднимает дух», — поделилась Пельцер.

Дуэту также удалось поймать между двумя волнами пандемии и организовать концерт в Петербурге в клубе «Космонавт». По словам Шелдона Уильямса, концерт получился потрясающим, петербуржцы тепло приняли музыкантов. И это не удивительно. Дуэт Orisha Sound явно пришелся россиянам по душе, поклонники уже создали несколько фан-клубов, артистов уже узнают на улицах городов.

По признанию солистки, им повезло, что они оказались «заперты» именно в России. Масштабы страны позволили им много путешествовать, фактически их «жизнь в вечном движении» не изменилась. Удалось артистам побывать и на российских курортах, где им очень понравилось: в Крыму и Сочи. И если в Сочи сервис, по словам Пельцер, можно сравнить с Петербургом, все европеизировано, то в Крыму несколько иной. Как объяснил Шелдон Уильямс, если на Ямайке все заточено на туристов с любым уровнем достатка: развита инфраструктура трех-, четырех- и пятизвездочных отелей, то в Крыму это либо очень бюджетный отдых, либо шикарные пятизвездочные отели, отсутствует прослойка для среднего класса.

«На Ямайке настоящая культура туризма. Сервис есть на всех уровнях: система все включено, гиды, цены на любой кошелек. В Крыму надо знать, куда поехать, исследовать все», — пояснил он.

При этом музыканты отметили, что туристический потенциал у российских курортов очень большой.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

К слову, дуэт посещает Россию регулярно, и изменения, которые происходят в стране, не могли ускользнуть от их взгляда. Как сказала Пельцер, россияне могут просто не замечать этих изменений, как родители не замечают, что их дети растут.

«Шелдон первый раз приехал в 2014 году, и каждый раз мы обсуждаем, как растет город и страна. Недостатки проще замечать, но мы видим очень много позитивных моментов. Народ стал более космополитным, все развивается семимильными шагами, появляется новый бизнес, люди постоянно что-то придумывают. В России народ думающий и смекалистый, в любой ситуации находит выход и решение: появился очень креативный бизнес», — сказала гостья студии.

Дуэт Orisha Sound — не только творческий, но и семейный союз. Пара познакомилась в Кингстоне восемь лет назад, сначала они начали вместе работать, а потом и жить. Их объединила любовь к карибским мотивам и сцене. По признанию Пельцер, рождение детей музыканты все время откладывали из-за гастролей, в ближайшие пару все же планируют пополнение своей «банды».

Справка ФАН

Музыканты Orisha Sound — уникальный коллектив из Лос-Анджелеса и Ямайки, популярный на Карибах, в Европе, Великобритании и США. Их зажигательные ритмы покорили хит-парады MTV и завоевали международные награды World Music Awards 2020 и Best People Awards. Orisha Sound работали с такими известными музыкантами, как Стиви Уандер, Флоу Райда, Снуп Дог, Сизла, Бини Мэн и многими другими.