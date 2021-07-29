Покинувшая арену в Токио в инвалидном кресле Мартьянова рассказала о своей травме

Токио, 29 июля. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах Марта Мартьянова объяснила, почему покинула арену в Токио в инвалидном кресле.

Российские рапиристки победили француженок в финале командного турнира по фехтованию на рапирах. Выяснилось, что одна из участниц выступала, несмотря на серьезную травму. После соревнования Мартьянова хромала, а позднее ее и вовсе увозили на кресле, которое привез врач команды.

В интервью журналистам рапиристка призналась, что, скорее всего, повредила связки. По ее словам, в начале года у нее уже было подобное, только на другой ноге. Во время соревнований она практически не чувствовала боли, однако после победы все ощущения постепенно возвращаются.

«Боль сейчас приходит, все начинает чувствоваться. Это в данный момент мне сложно, а тогда (во время боя) не думала об этом. Чувство, что не зря сюда ехала. Просто так опускать руки не по-моему», — рассказала Мартьянова.

Олимпийское золото Мартьянова завоевала вместе с Ларисой Коробейниковой, Инной Дериглазовой и Аделиной Загидуллиной, сообщает «Мир 24». Представители России обыграли французскую команду со счетом 45:34.