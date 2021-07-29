Генпрокурор России призвал к оперативной реакции на нарушения в ходе думских выборов

Москва, 29 июля. Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал от прокуроров своевременной реакции на все данные о нарушениях в ходе выборов в Госдуму.

Такую задачу Краснов поставил на совещании, которое было посвящено работе прокуратуры в первом полугодии 2021 года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Краснов обратил внимание участников заседания на предстоящие выборы депутатов Государственной думы. Он поставил прокурорам задачу оперативно реагировать на все сигналы о нарушениях закона», — отмечается в сообщении.

Также Краснов обязал прокуроров тщательно проверять жалобы людей на нарушения. Необходимо реагировать на подобные обращения, затрагивающие права и интересы граждан, подчеркнул генпрокурор.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к Краснову с предложением запретить проведение митингов и других публичных мероприятий рядом с образовательными учреждениями.