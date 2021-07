Составлен список самых популярных игр в России

Москва, 29 июля. Исследование российской аудитории, любящей видеоигры, провели специалисты маркетингового отдела компании Wargaming.

Совместно с Global Web Index был составлен список наиболее популярных игр в России. В опросе участвовали геймеры от 16 до 64 лет. Его результаты приводит «Центральная служба новостей».

Пятой по популярности игрой для россиян оказалась The Sims. На четвертом месте расположился футбольный симулятор FIFA. Третье место заняла игра, которой отдает предпочтение младшая возрастная категория, — Minecraft. Ее назвали 11,3% респондентов. В топ-2 вошла серия гоночных симуляторов Need for Speed, набравшая 11,7% голосов. Наконец, самой востребованной в России признана World of Tanks, которую указали 18% участников опроса.

Помимо массового игрового рынка, существуют киберспортивные дисциплины. ФАН рассказал о нынешнем положении отечественных киберспортсменов в Крыму.