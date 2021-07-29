Еврокомиссар намерен лично оценить масштаб миграционного кризиса в Литве

Вильнюс, 29 июля. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон посетит Литву с рабочим визитом 1-2 августа, заявил представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.

По его словам, Йоханссон обсудит с местными властями миграционный кризис, возникший на границе с Белоруссией. Вместе с тем еврокомиссар направил письмо министрам внутренних дел ЕС с просьбой оказать дополнительную поддержку официальному Вильнюсу на фоне сложившихся обстоятельств.

«Через неделю туда направится техническая группа Еврокомиссии для детального изучения ситуации», — добавил Янц.

Представитель Еврокомиссии подтвердил данные, что большинство вынужденных переселенцев прибывают в республику из Сирии и Ирака.

Ранее стало известно, что Литва получит от Украины колючую проволоку для стены на границе с Белоруссией. Соответствующее сообщение распространил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.