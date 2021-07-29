Французский активист ответит в суде за создание билбордов с Макроном в образе Гитлера

Париж, 29 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон подал в суд на активиста, который создал билборды с главой государства в образе Адольфа Гитлера.

На билбордах активист изобразил Макрона в виде Гитлера, иллюстрацию сопровождает надпись «Слушайся, делай прививку». Французский лидер посчитал это личным оскорблением и подал на создателя афиш в суд.

Во Франции законодательство разрешает публичное использование фашистской символики при выполнении определенных условий. В частности, автор подобных иллюстраций должен доказать, что вложил в свою работу «художественный замысел».

Ранее сообщалось, что полинезийцы усыпали Макрона бусами из цветов в ходе его визита на Маркизские острова. Также местные жители «окрестили» французского лидера «великим вождем».