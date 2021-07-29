Продавец из ревности убил дверью бывшую жену в день ее рождения в Приморье

Владивосток, 29 июля. Мужчина забил до смерти бывшую жену, заподозрив ее в измене во время совместного отдыха. Как стало известно ФАН, ревнивец 31 раз ударил женщину межкомнатной дверью в день ее рождения.

Преступление было совершено еще 1 января 2021 года, однако известно об этом стало только сейчас. По версии следствия, обвиняемый в преступлении уличил, как он думал, бывшую жену в заигрывании с молодым человеком. Пока потерпевшая спала, мужчина ворвался в ее спальню и забил ее до смерти подручными предметами.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

Следствие считает, что причиной преступления явилось злостное употребление алкоголя обвиняемым и ревность.

«Мужчина, который трудился продавцом, и женщина уже определенное время не являлись мужем и женой, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Они развелись из-за того, что супруг часто избивал пострадавшую. Однако когда у них возникало желание вспомнить молодость и тряхнуть стариной, пара любила уединяться на определенное время в укромном месте».

Перед чрезвычайном происшествием они сняли жилище на турбазе рядом с поселком Воевода на острове Русский.

«Бывшие супруги решили отпраздновать день рождения женщины. Во время события 54-летний обвиняемый приревновал свою пассию к отдыхающему. Потом он потерял ее из вида и стал по этому поводу сильно нервничать. Разъяренный человек пришел к домику, в котором они остановились, и обнаружил, что он закрыт изнутри», — дополнил источник.

Сначала ревнивец выбил дверь, которая вела на кухню. Там он не нашел ничего подозрительного, однако не смог успокоиться. Мужчина решил, что его бывшая благоверная развлекается с кем-то в спальне. Он через дверь проник к спящей женщине и стал бить ее сломанной дверью. Правоохранители в результате проведенной экспертизы насчитали не менее 31 удара, многие из которых оказались смертельными.

Душегуб сейчас находится в следственном изоляторе. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.