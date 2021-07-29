Вашингтон, 29 июля. Администрация главы США Джо Байдена представила стратегию решения проблемы миграции в государство из Центральной Америки.

В пояснительной записке Белого дома сказано, что эта стратегия является основным компонентом усилий Вашингтона по созданию справедливой, гуманной и упорядоченной системы иммиграции.

Помимо этого, сообщается, что план включает в себя деятельность различных правительственных ведомств Соединенных Штатов и предусматривает применение «дипломатии, помощи иностранным государствам, публичной дипломатии и санкций».

Ранее журналист Александр Сосновский заявил, что угощение печенькой «со вкусом демократии» на приеме в Белом доме имеет серьезное символическое значение. Так он прокомментировал визит бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к лидеру США.