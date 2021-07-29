ФАН опросил очевидцев избиения трансгендера Стасом Барецким во «ВкусВилле»

В распоряжении ФАН оказалась еще одна эксклюзивная видеозапись инцидента, произошедшего в одном из магазинов продуктовой сети «ВкусВилл», ранее обвиняемой в пропаганде ЛГБТ-идей. На видео видно, как в магазин входит мужчина в зеленом парике, красных чулках и синем платье. Его образ явно привлек внимание окружающих, а также автора съемки, который комментировал увиденное удивленными нецензурными высказываниями.

Затем в магазине появился крайне тучный мужчина, одетый, несмотря на 30-градусную жару, в широченный малиновый пиджак, вышедший из моды лет 20 назад. Прогуливаясь по магазину здорового питания, он принялся искать банку пива «Балтика-9», которой во «ВкусВилле» не было. Мужчина уже начал выражать свое неудовольствие этим фактом персоналу магазина, но тут внезапно заметил молодого человека в чулках и платье.

«Эй, ты что, тут бананы покупаешь? — со смехом обратился к нему тучный господин. — Да ты сам, как банан, голубятина! Что это за магазин тут у вас, для геев, что ли? Развели тут гомосятину в своем «ВкусВилле»! Совсем уже берега потеряли!»

То, что произошло после этих слов, шокировало покупателей и персонал магазина: мужчина в малиновом пиджаке нанес своему менее массивному визави в парике несколько ударов кулаками, повалив того наземь. Затем он достал из внутреннего кармана своего необъятного одеяния разыскиваемую им банку пива и разгрыз ее прямо над поверженным противником. Жидкость попала как на самого «гея», так и на продавщиц, и на кассовый аппарат.

«На тебе! — проревел нарушитель спокойствия. — Лежи тут, отдыхай! Потом уберешь за собой».

Никто не остановил его: сотрудницы магазина предпочли не вмешиваться в ситуацию и встать подальше от неадеквата. Уже на выходе он был узнан автором видео.

«Ты же этот, типа браток, который из 90-х!» — закричал он, показывая пальцем на автора книги «Брат-3» Стаса Барецкого, и немедленно убежал в другой конец магазина, когда увидел, что тот движется в его сторону.

ФАН связался с Барецким, чтобы выяснить причину его агрессивного поведения по отношению к секс-меньшинствам.

«Да я терпеть не могу эту голубятню, — заявил писатель. — Но я бы не тронул его, если бы в этом магазине была «Балтика-9», за которой я пришел. А так все наложилось: расстройство от отсутствия любимого пива и раздражение от наличия этого попугая на кассе. Он еще и с бананами там стоял! Совершенно вывел меня из себя».

Режиссер вспомнил недавний скандал, связанный с рекламной статьей под названием «Рецепты семейного счастья», выложенной на сайте «ВкусВилла». В ней авторы демонстрируют «семью», состоящую из четырех лесбиянок-веганок, представляя их образ жизни в качестве нормы. Теперь собеседник ФАН убежден: таким образом «Вкусвилл» пытался стать центром притяжения для секс-меньшинств, чтобы повысить свои продажи.

«Не зря они ассортимент бананов расширили, — заметил Барецкий. — Вот и потащилась туда всякая гомосятина! Я теперь не удивлен, что они не продают нормальное мужское пиво: на кой черт оно им нужно?»

ФАН также взял комментарий у автора видео, предоставившего его в распоряжение редакции.

«Это просто чудовищно, — заявил мужчина, пожелавший сохранить свое имя втайне. — У этого «братка» совсем шифер потек. Он нормальный, вообще? Взял и избил человека у всех на глазах, да еще и загадил все своим вонючим пивом! Я во «ВкусВилле» покупаю обезжиренные творожки и искренне не понимаю, что там забыл такой кусок сала, как Барецкий».

Ранее писатель рассказал ФАН, как на него было совершено покушение возле Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.