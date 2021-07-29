На пакистанскую провинцию Белуджистан надвигается голод

Имран Хан не хочет, чтобы Пакистан становился мишенью для террористов; Исламабад и Пекин разрабатывают совместную стратегию борьбы с боевиками; Исламабад требует у ООН расследования сообщений о прослушивании телефонов политических лидеров при помощи шпионской программы Pegasus; более полумиллиона человек в провинции Белуджистан столкнулись с нехваткой еды. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

«США все испортили»: премьер-министр Пакистана о ситуации в Афганистане

Кампания США в Афганистане спустя 20 лет после своего начала подошла к концу. В апреле 2021 года американский президент Джо Байден заявил, что войска Штатов будут выведены из региона к 11 сентября — годовщине атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. Впоследствии дата вывода войска была передвинута на 31 августа.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью для PBS NewsHour заявил, что «другого исхода быть не могло, потому что попытка военного решения потерпела неудачу».

На вопрос о его оценке ситуации в Афганистане по мере того, как США завершают вывод войск, премьер Пакистана сказал:

«Я думаю, что США действительно все испортили».

Хан напомнил, что, когда в первые годы после вторжения США он поднял свой голос против военной операции, его окрестили «антиамериканцем» и обвинили в поддержке «Талибана»1 (запрещен в РФ).

«Итак, когда они наконец решили, что военного решения не существует, Америка и НАТО утратили влияние на переговорах, — сказал он. — Время для политического решения было тогда, когда в Афганистане находилось 150 000 военнослужащих НАТО. Но когда они сократили численность войск едва до 10 000 человек, а затем объявили дату ухода, талибы подумали, что победили [Америку]. И поэтому сейчас будет очень трудно заставить их пойти на компромисс. Очень трудно принудить их к политическому решению, потому что они думают, что победили».

'US really messed it up': PM Imran on Afghanistan situation - World - https://t.co/Wn8PWC9Ukb https://t.co/XFcVwcLaLG — Dr Iqbal PSP (@Dociqbal) July 28, 2021

Единственным позитивным результатом операции для самого Афганистана, по словам премьер-министра, было бы всеобъемлющее политическое урегулирование и правительство, объединившее различные влиятельные группировки.

«Худшее развитие ситуации в Афганистане — это затяжная гражданская война. И с точки зрения Пакистана, это наихудший сценарий, потому что тогда мы столкнемся с проблемой беженцев», — считает Имран Хан.

Отвечая на вопрос о том, что поддерживает ли Исламабад талибов и предоставляет ли им убежище, премьер назвал подобную позицию «крайне несправедливой». Пакистан, добавил он, принимает три миллиона беженцев.

«И, если в наших лагерях [беженцев] есть [боевики], как Пакистан должен их выявлять или выслеживать?», — спросил Хан.

Объясняя отказ Исламабада от размещения военной базы США для поддержки операций по дальнейшей борьбе с повстанцами в Афганистане, Хан напомнил, что с тех пор как Пакистан присоединился к американской войне с терроризмом, он потерял 70 000 человек убитыми, разорил свою экономику и столкнулся с волной террористических атак внутри страны.

«Бизнес рухнул. Туризм рухнул. Мы не хотим быть частью конфликта. Если в Афганистане идет война, а в Пакистане есть [американские] базы, мы становимся мишенью, частью конфликта, которой мы были последние 15 лет, и мы этого не хотим», — сказал он.

Пакистан и Китай разрабатывают совместную стратегию борьбы с терроризмом

Пекин и Исламабад разработают совместную стратегию противодействия террористическим атакам, направленным на проекты, связанные с Китайско-Пакистанским экономическим коридором (КПЭК) — флагманским проектом инициативы «Один пояс — один путь».

В совместном пресс-релизе по итогам третьей сессии Стратегического диалога министров иностранных дел Китая и Пакистана, состоявшейся в Чэнду, стороны решительно осудили недавнее нападение на китайских специалистов в Дасу и пообещали, что двустороннее партнерство благодаря этому испытанию только укрепится.

Pakistan, China evolve joint strategy to counter terrorism - Pakistan Today https://t.co/CQVGaSsvti — Rachael M. Rudolph (@rachael_rudolph) July 25, 2021

В результате теракта в Дасу погибло около 12 человек, в том числе девять граждан КНР и трое пакистанцев. Десятки рабочих получили ранения. Исламабад выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших и пообещал обеспечить медицинское лечение, уход и комфорт раненым.

Помимо этого, стороны достигли консенсуса относительно принятия коллективных мер для защиты общих интересов и содействия миру, процветанию и развитию в регионе. Проекты КПЭК имеют критическое значение для восстановления экономики Пакистана и необычайно важны для Пекина в силу их геополитического расположения.

Советник по нацбезопасности обвинил Индию в поддержке терроризма

Советник по национальной безопасности Пакистана Юсуф Моид заявил, что правительство и народ Пакистана будут оставаться приверженными «делу Кашмира» до тех пор, пока кашмирцам не будет предоставлено их право на самоопределение в соответствии с резолюциями СБ ООН. Он также подчеркнул, что не может быть никакого движения вперед в пакистано-индийских отношениях, если Индия не предпримет конкретных шагов для изменения ситуации на местах в индийской части Джамму и Кашмира и не прекратит спонсировать терроризм против Пакистана.

Моид упомянул подробное досье с доказательствами причастности Индии к терактам на территории Пакистана, которое Исламабад направил в ООН. Он сказал, что индийские спецслужбы намеренно нацеливаются на объекты КПЭК и китайские интересы в Пакистане через «доверенных террористов». Чиновник также заявил, что Индия превратила Афганистан в центр терроризма, спонсируя антипакистанские террористические группировки, что неприемлемо для Исламабада.

India sponsors anti-Pakistan terror outfits in Afghanistan: Moeed – Pakistan Today https://t.co/wnepLt07pm — SikhNews247.Com (@sikhnews247) July 24, 2021

Взаимные обвинения Индии и Пакистана в использовании афганской земли для тренировки боевиков и организации террористических ударов — не новость в международной повестке дня. Обе страны ссылаются на неопровержимые доказательства вовлеченности оппонента в дестабилизацию ситуации в регионе. Недавно в спешно оставленнном здании индийского посольства в Кандагаре в кабинете полковника афганской армии было обнаружено 3 миллиарда пакистанских рупий наличными. Исламабад уверен, что эти деньги предназначались для финансирования террористических групп в Пакистане. Однако неопровержимых доказательств до сих пор нет.

Спикеры парламентов Пакистана, Азербайджана и Турции подписали Бакинскую декларацию

Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подписали Бакинскую декларацию по итогам первой в своем роде трехсторонней встречи. Документ завизировали спикер Национального собрания Пакистана Асад Кайсер, председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

#Pakistan #Azerbaijan and #Turkey sign Baku Declaration for improved peace connectivity ????????????????????????



The speakers of parliament of Pakistan, Azerbaijan and Turkey on Tuesday signed the Baku Declaration at the first-ever trilateral meeting held at Milli Majlis of Azerbaijan. pic.twitter.com/U51SQF6Ww0 — Developing Pakistan (@developingpak) July 28, 2021

Декларация предусматривает расширение сотрудничества между парламентами трех государств, дальнейшее укрепление политических отношений и партнерство в прочих областях. Идея создания Трехсторонней платформы была выдвинута спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Турция и Пакистан поддерживали Азербайджан во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и ряд пакистанских аналитиков предполагал, что после успехов Баку в Арцахе настанет очередь совместного «освобождения Кашмира».

Три мусульманские страны уже давно сближаются друг с другом и предпринимают попытки образовать азиатский Тройственный союз, в который Пакистан привнесет ядерное оружие, Азербайджан — нефть, а Турция — деньги и военные технологии.

Пакистан призвал ООН провести расследование «проекта Pegasus»

Авторы опубликованного на прошлой неделе расследования использования программы Pegasus утверждают, что Индия находится в списке стран, применяющих шпионское ПО для успешного взлома смартфонов правительственных чиновников, журналистов и правозащитников по всему миру.

Согласно позиции авторов доклада, в списке наблюдения находятся более 1 000 телефонных номеров в Индии, сотни в Пакистане — в том числе один, которым когда-то пользовался премьер-министр Имран Хан.

«Мы с серьезной озабоченностью отметили недавние сообщения международных СМИ, разоблачающие организованные правительством Индии шпионские операции против своих собственных граждан, иностранцев, а также премьер-министра Имрана Хана, с использованием шпионского прогрмаммного обспечения израильского происхождения. Мы самым решительным образом осуждаем спонсируемые государством, продолжающиеся и широко распространенные операции по наблюдению и шпионажу в Индии, явно нарушающие глобальные нормы ответственного поведения государства», — заявило Министерство иностранных дел Пакистана.

Исламабад призвал ООН тщательно расследовать этот вопрос и привлечь Индию к ответственности.

Подробнее о том, за кем Pegasus следит в Индии, можно прочитать здесь.

В провинции Белуджистан полмиллиона человек могут остаться без еды

Пакистанская провинция Белуджистан, пострадавшая от суровой зимы, нашествия саранчи, пандемии COVID-19 и засухи, столкнулась с нехваткой продовольствия, которая затронет примерно 500 000 человек, сообщает ООН.

«Засуха и сокращение доступа к воде уничтожают посевы и угрожают выживанию скота, который является основным источником средств к существованию и продовольствия для многих семей в пострадавших районах», — говорится в сообщении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Управление подчеркнуло, что план гуманитарного реагирования для Пакистана должен помочь 4,3 миллиона человек из 11 миллионов нуждающихся. Но эта программа стоимостью 332 миллиона долларов США пока что получила всего 18% необходимого финансирования.

One of the most neglected areas in South Asia- Balochistan, is facing another tragedy-food insecurity. The UN says that 5 lakh people are facing a crisis of food insecurity while another 100,000 people need "immediate life-saving assistance due to severe drought-like conditions". pic.twitter.com/HmXBFEowgR — IANS Tweets (@ians_india) July 28, 2021

Исследование безопасности иностранных инвесторов

OICCI, коллективный орган 200 ведущих иностранных инвесторов в Пакистане, опубликовал результаты своего ежегодного обзора, охватывающего отзывы об обстановке в области безопасности в коммерческих центрах государства. Опрос проводился с 21 мая по 21 июня. Головные офисы около двух третей организаций-членов OICCI расположены в Карачи.

По сравнению с ситуацией в середине 2020 года, общая обстановка в сфере безопасности улучшилась — особенно в Лахоре (по мнению 61% респондентов), Хайбер-Пахтунхве (59%), остальной части Пенджаба (53%) и Карачи (51%). Однако некоторые члены совета выразили озабоченность по поводу роста уличных преступлений, особенно в Карачи.

«Отрадно видеть, что улучшения на местах признаются за рубежом, поскольку очень важно создать положительный имидж страны в глазах иностранных инвесторов, — сказал экономист Topline Securities Атиф Зафар. — В прошлом мы видели, что плохая ситуация с правопорядком не только привела к оттоку иностранного капитала, но и повлияла на наш экспорт».

According to the Overseas Investors Chamber of Commerce and Industry (OICCI) Security Survey 2021, foreign investors have continued to express trust in Pakistan’s security situation.#Lahore #Todaynews #vop pic.twitter.com/jeFuk6fQQy — Voice of Pakistan (@voppkofficial) July 29, 2021

Инвесторы высоко оценили постоянное внимание правоохранительных органов к улучшению условий безопасности, что является одним из ключевых факторов привлечения прямых иностранных инвестиций в страну. И все же «безопасность остается одной из трех главных проблем для 62% респондентов, что является незначительным улучшением по сравнению с 70% респондентов в опросе 2020 года», сказано в исследовании.

Что касается серьезных преступлений, то 87% респондентов указали либо на снижение их количества по сравнению с предыдущим годом, либо отметили, что эта проблема не вызывает у них беспокойства.

Уровень грамотности пакистанской молодежи

Согласно Исследованию по измерению социального уровня и уровня жизни, проведенному Статистическим бюро Пакистана, уровень грамотности молодежи (граждане в возрасте 15-24 года) в стране на национальном уровне находится на уровне 72%. Он пропорционально выше в городских районах (84%), чем в сельских (65%).

Результаты исследования на региональном уровне за 2019-20 годы показывают, что Пенджаб занимает первое место среди всех провинций по уровню грамотности молодежи (78%), в то время как Белуджистан находится на самом низком уровне (57%). В столице Пакистана Исламабаде показатель составляет 93%.

Pakistan’s youth literacy stands at 72 per cent: survey https://t.co/MZat8PqpqO — The Pakistan Post (@T_PakistanPost) July 27, 2021

Уровень грамотности взрослого населения не изменился с прошлого исследования 2014-15 годов — он по-прежнему составляет 57%. Гендерная структура показывает, что доля образованных мужчин (68%) значительно выше, чем женщин (46%).

Среди взрослого населения в Исламабаде количество грамотных граждан составляет 84%, в районе Шахид Сикандарабад наиболее неблагополучной пакистанской провинции Белуджистан — всего 11%.

Этот образовательный разрыв ярко иллюстрирует поляризацию общества и неспособность пакистанского государства обеспечить равные права и возможности для граждан. Единственная возможность для сельской молодежи качественно изменить свою жизнь — это так или иначе выйти за рамки закона.

1 Организация запрещена на территории РФ.