«С народом и для народа»: Педро Кастильо вступил в должность президента Перу

28 июля 2021 года бывший сельский учитель Педро Кастильо официально стал президентом Перу. В возрасте 51 года представитель левых политических сил принял присягу в здании Национального конгресса.

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Федеральное агентство новостей /

Сразу после вступления в должность Кастильо придется бороться с очередной вспышкой COVID-19, напряженностью внутри своей социалистической партии Peru Libre («Свободное Перу») и слабой поддержкой в Конгрессе из-за сильной поляризации в государстве.

Но Кастильо прошел тернистый путь и до присяги в связи с напряженной предвыборной кампанией, в ходе которой было совершено массовое убийство, и попыткой оппонентов оспорить результаты волеизъявления.

Федеральное агентство новостей /

Инаугурация и высокие ожидания

Торжественная церемония символично прошла в год 200-летия независимости Перу от Испании. Кастильо принял присягу с обещанием управлять страной «с народом и для народа».

Федеральное агентство новостей /

На инаугурации присутствовали президенты Аргентины, Чили, Боливии и Эквадора, а также король Испании и делегация из США.

https://twitter.com/PedroCastilloTe/status/1420180452917317636

https://twitter.com/PedroCastilloTe/status/1420155851403415555

«Я клянусь перед своей семьей, крестьянами, коренными жителями, членами крестьянской самообороны, рыбаками, учителями, детьми, подростками, что буду исполнять обязанности президента рреспублики», — заявил Кастильо на церемонии.

Вновь избранный глава государства, который победил на выборах 6 июня с незначительным перевесом голосов, объявил, что хочет построить страну без коррупции, принять новую Конституцию, обуздать монополии и увеличить госрасходы на образование и здравоохранение.

Федеральное агентство новостей /

Кастильо, родившийся в северном регионе Чоко, обещал сохранить себе учительскую зарплату. Согласно опросам , многие собираются избрать его именно потому, что он — «кандидат от народа».

Перуанцы имеют высокие ожидания насчет президентского срока Кастильо. Они надеются, что он сумеет обеспечить население рабочими местами, хорошим здравоохранением и завершишь кампанию по вакцинации.

«Уровень бедности в стране очень высокий, миллионы перуанцев потеряли работу. Они и так жили в нищете, поэтому есть много ожиданий, что Педро Кастильо поменяет положение дел», — утверждает журналист Мариана Санчес.

Пандемия коронавируса сильно ударила по Перу — в государстве зафиксировали самый высокий показатель смертности на душу населения в мире. Согласно данным Минздрава, с марта 2020 года более 195 тысяч людей скончались от COVID-19 в южноамериканской стране с 23 млн жителями.

Кроме того, из-за неопределенности в Перу сохраняется высокий уровень поляризации, особенно после того как основная соперница Кастильо Кейко Фухимори заявляла в течение нескольких недель о мошенничестве в ходе выборов.

Федеральное агентство новостей /

Дочь диктатора Альберто Фухимори потребовала аннулировать 200 тысяч бюллетеней, что затормозило признание Кастильо главой государства почти на два месяца. Национальная избирательная комиссия в итоге отклонила апелляции, а 19 июля Кастильо был официально объявлен победителем. Тогда же кандидат в президенты и лидер партии Fuerza Popular («Народная сила») Фухимори сообщила, что признает результаты волеизъявления, но продолжает обвинять партию «Свободное Перу» в краже голосов.

Раздробленный конгресс

Последние несколько лет Перу переживает политически крайне нестабильный период — за прошедшие три года в стране переменились четыре президента. Глава государства превратился в слабое звено в системе, где важнейшую роль играет Конгресс.

https://twitter.com/congresoperu/status/1418565108972785671

В связи с этим эксперты задаются вопросом, как Кастильо, у которого недостаточно политического опыта, будет управлять страной. Более того, его партия получила 37 из 130 мест во фрагментированном конгрессе, а оппозиционный альянс стал лидером парламента, что помешает президенту продвигать собственные законопроекты.

По словам профессора политологии Рамиро Эскобара, «нельзя забывать о том, что Кастильо получил менее 20% голосов в первом туре, и многие выбрали его во втором, чтобы не допустить победы Фухимори».

«Успех Кастильо будет зависеть от его способности достичь согласия в столь разделенном конгрессе, особенно если он хочет воплотить в реальность свой проект новой конституции», — доварил Эскобар.

Prt Scr twitter.com / @HectorAcurioJ

Глава Перу уже сделал попытку построить диалог с партией Фухимори. Эскобар подчеркнул, что в ходе забастовки учителей в 2017 году, которой он руководил, Кастильо удалось провести переговоры с представителями Fuerza Popular и достичь улучшения условий труда. Именно тогда он получил общенациональную известность.

Однако в нынешнем контексте это будет сложнее, так как Кейко Фухимори продолжает настаивать на нарушениях во время голосования. Она признала результаты только потому, что «этого требует Конституция».

Вызовы перед новым президентом

Трения в «Свободном Перу»

Кастильо также должен приложить все усилия, чтобы предотвратить появление глубоких проблем внутри собственной партии. Многие аналитики не исключают возможность раскола в Peru Libre.

По словам социального психолога университета Лимы Эрнана Чапарро, Кастильо использовал умеренно популярное «Свободное Перу» для победы на выборах, но в дальнейшем он планирует создать новую партию. Настоящим лидером Peru Libre является ее председатель Владимир Серрон, которого обвиняют в коррупции и симпатиях к ультралевым террористам из «Сияющего пути» (Sendero Luminoso).

Global Look Press / Andina / Xinhua

В процессе голосования Кастильо неоднократно намекал на планы по модернизации страны и отказался от идеи масштабной экспроприации и национализации, в отличие от своей партии.

Многие эксперты отмечают, что для расширения парламентской базы Кастильо мог бы сблизиться со сторонниками бывшего кандидата в президенты Вероники Мендосы политическим объединением Juntos por el Perú («Вместе за Перу»). Ориентация данной партии считается левой, однако она очень далека от таких левых радикалов, как Серрон. Кроме того, Juntos por el Perú больше связана с прогрессивными слоями населения, чем Кастильо с преимущественно сельской электоральной базой.

Эксперты подчеркивают, что лидеру государства сложно будет претворять собственные идеи в жизнь вместе с Perú Libre, что обязывает его заключать пакты с другими силами.

«В день, когда он начнет отдаляться от партии, начнутся его неудачи», — предупредил Кастильо после выборов брат Владимира Вальдемар Серрон.

Военная тревога

По мнению аналитиков, Кастильо может также столкнуться с противостоянием со стороны Ввооруженных сил Перу из-за их опасений о политизации армии.

Многие восприняли отставку главнокомандующего ВС генерала Сесара Астудильо прямо перед инаугурацией новоизбранного лидера государства как протест против победы Кастильо.

https://twitter.com/AlbertoHeraud/status/1419609874065858561

«Внутри армии его мнение о новом правительстве было широко известно. Он предпочитает уйти прежде, чем начнутся перемены в ввооруженных силах и полиции», — заявил эксперт по безопасности Педро Яранга.

Однако предыдущий президент Перу Франсиско Сагасти, который лично принял просьбу Астудильо, заверил, что его решение никак не связано с признанием победы левого политика и что генерал давно уже хотел подать в отставку.

«Я поговорил с генералом Астудильо, и его отставка не связана с Кастильо. Есть много людей с ярким воображением, и, к сожалению, с таким неконтролируемым полетом мысли они создают совершенно ненужную тревогу», — отметил Сагасти.

Экономическое восстановление

Экономика Перу является одной из самых динамично развивающихся в Латинской Америке. Однако ключом к победе Кастильо стало то, что многие в государстве не получили выгоды от подобного роста.

30% граждан страны живет в бедности, 70% экономически активного населения занято в неформальном секторе. Ситуация усугубилась вследствие пандемии коронавируса, из-за которой ВВП упал на 11,1%.

По данным Всемирного банка, в 2021 году ожидается активное восстановление экономики Перу. Один из крупнейших производителей меди получит особую выгоду от роста цен на сырье. Однако все это будет зависеть от мер, которые примет новое правительство, чья экономическая политика до сих пор остается загадкой.

Кастильо заявил, что «не будет использовать модели других стран» в ответ на обвинения в намерении повторить политику Кубы и Венесуэлы. А в последние недели он делал намеки о планах по модернизации экономики.

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Также новоизбранный президент попросил нынешнего главу Центрального банка Хулио Веларде остаться на должности и назначил своим министром экономики Педро Франке. Они оба пользуются большим авторитетом и не представляют леворадикальное крыло.

Перуанский лидер также должен принять спорное решение о налогообложении горнодобывающей промышленности для увеличения расходов на социальные программы. Во время предвыборной кампании он обещал добиться, чтобы 70% этих доходов оставались в Перу.

Несмотря на намерения Кастильо провести кардинальные изменения, в целом сильная неопределенность сохраняется касательно будущего государства из-за многочисленных проблем, с которыми сталкивается новоизбранный президент.