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СМИ ЦАР объяснили активизацию боевиков попыткой сохранения оружейного эмбарго ООН
Весь мир
СМИ ЦАР объяснили активизацию боевиков попыткой сохранения оружейного эмбарго ООН
un.org  /  Jonh Isaak / UN Photo

Банги, 29 июля. СМИ ЦАР проследили связь между учащением случаев нападения боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» и заседанием Совета Безопасности ООН по вопросу отмены оружейного эмбарго в отношении ЦАР.

Журналисты считают, что таким образом радикалы пытаются дискредитировать правительственную армию (FACA) и хотят добиться продления санкций. Вопрос обсуждается сегодня, 29 июля, и после мероприятия станет известно, какое решение примут члены Совбеза.

Однако практика показала, что ООН полностью игнорирует тот факт, что эмбарго бьет только по национальным войскам, тогда как радикалы не испытывают проблем с оснащением. Они получают новейшую технику, в частности, тяжелое вооружение контрабандой. Соответственно, единственное, чему способствуют санкции — это подрыв национальной безопасности республики и эскалация ситуации в регионе.

За последнее время произошло несколько громких нападений. Накануне, 21 июля, боевики атаковали коммуну, расположенную в 12 километрах от города Босангоа на северо-западе государства. Жертвами инцидента стали около 13 человек.

Также бандиты попытались вызволить арестованных членов «Коалиции» с базы миротворцев ООН в городе Обо. Нападение было остановлено бойцами FACA, обученными российскими инструкторами.

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