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В Совфеде призвали наказывать рублем и сроком за фейковые прививки и медотводы
Общество
В Совфеде призвали наказывать рублем и сроком за фейковые прививки и медотводы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев


В России участились случаи подделки документов о вакцинации от коронавируса, а также медотводов. Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что нарушителей российского законодательства необходимо штрафовать либо наказывать уголовными сроками.

Российская Федерация, как и весь мир, продолжает вести борьбы с главной чумой XXI века — коронавирусной инфекцией. Сегодня, чтобы работать, посещать мероприятия, ездить в командировки или на отдых, необходимо поставить прививку или иметь справку о наличии антител. Но, увы, не все граждане относятся к данным мерам с пониманием, поэтому пытаются обмануть систему, получив фейковые документы.

Как говорится, спрос порождает предложение. Поэтому сегодня уже развелось большое количество нечестных на руку граждан, предоставляющие услугу по получению фиктивных документов. Так, например, особо продвинутые мошенники даже создают сайты-двойники «Госуслуг», специальные группы в Telegram и «ВКонтакте». Цены на справки и тесты — от 600 до 4,2 тысячи рублей.

Но многие забывают, что в Уголовном кодексе РФ есть статья 327, где наказание предусматривается не только за изготовление поддельных документов, но и за их использование. За приобретение, хранение и использование заведомо поддельных официальных документов, которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, грозит ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

Если же владелец поддельного документа станет источником инфекции, и будет установлено, что именно он заразил людей, то в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Ему может грозить штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Если, не дай бог, кто-то пострадает из-за халатного отношения человека, купившего справку, то он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

В Совфеде призвали наказывать рублем и сроком за фейковые прививки и медотводы
Федеральное агентство новостей  / 

Федеральное агентство новостей связалось с первым зампредом комитета Совета Федерации по международным делам Владимиром Джабаровым, чтобы узнать его мнение по поводу подделки документов. Политик назвал подобного рода действия преступлением и призвал наказывать рублем и сроком за фейковые прививки и медотводы.

«Я считаю, что это серьезное преступление. Получая подобного рода документы, люди потом могут представлять опасность для окружающих. Они утверждают, что они привитые, но при этом могут разносить эту заразу. Я думаю, что тот, кто на это идет, тот подделывает государственные документы. В таких случаях необходимо либо возбуждать уголовное дело, либо штрафовать на очень большую сумму, чтобы это было очень чувствительно для нарушителя. Я думаю, что подобного рода вещи нельзя оставлять без внимания. С этим явлением необходимо решительно бороться», — резюмировал Владимир Джабаров.

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джабаров вакцинация коронавирус медотвод
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