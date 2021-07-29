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ДНР обвинила ВСУ в увеличении количества обстрелов
Армия
ДНР обвинила ВСУ в увеличении количества обстрелов
Федеральное агентство новостей

Донецк, 29 июля. Вооруженные силы Украины в несколько раз увеличили число обстрелов ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным СЦКК, напряженность на линии разграничения продолжает нарастать. ВСУ открыто игнорируют договоренности, применяя при обстрелах тяжелое вооружение. Так, с 26 по 29 июля украинские военные восемь раз открывали огонь из артиллерии, минометов и гранатометов.

«Особую обеспокоенность в последнее время вызывает значительное обострение на южных рубежах республики», — отметили в представительстве ДНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили артиллерию калибра 120 мм при обстрелах населенного пункта Саханка в ДНР. При этом в Киеве озвучили планы силового захвата Донбасса, пишет сайт 360tv.ru.

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