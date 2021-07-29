Президент Украины посетит Донецкую область 30 июля. События дня

Зеленский посетит Донецкую область 30 июля
Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Донецкую область. Об этом сообщается на странице областной государственной администрации в Facebook. Рабочая поездка украинского лидера состоится 30 июля. Также ранее сообщалось, что Зеленский посетит Вашингтон 30 августа. Он проведет переговоры с американским лидером Джо Байденом.
Apple требует ношения масок в своих магазинах в США
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Американская корпорация Apple с 29 июля вернула требование для покупателей и сотрудников носить маски в большинстве своих магазинов. Об этом сообщила сама организация со ссылкой на внутреннее письмо компании. Руководство Apple призвало персонал делать прививки, однако не обозначило конкретных сроков и пока не ввело обязательную вакцинацию сотрудников, в отличие от компании Google. Отмечается, что решение было принято «в качестве меры предосторожности» после публикации последних рекомендаций федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, согласно которым даже получившие вакцину против COVID-19 граждане должны носить маски в помещениях, так как в редких случаях все равно могут являться переносчиками одного из штаммов вируса.
Azur Air возобновит рейсы в Доминикану с 9 августа
azurair.ru / AZUR air
Крупнейшая чартерная российская авиакомпания Azur Air возобновит рейсы в Доминикану. Вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы из Москвы с частотой три раза в неделю. Необходимо отметить, что авиакомпания выполняла перевозки по данному маршруту до начала пандемии коронавируса. Сообщается, что полеты планируется возобновить с 9 августа.