Президент Украины посетит Донецкую область 30 июля. События дня

Apple требует ношения масок в своих магазинах в США

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Американская корпорация Apple с 29 июля вернула требование для покупателей и сотрудников носить маски в большинстве своих магазинов. Об этом сообщила сама организация со ссылкой на внутреннее письмо компании. Руководство Apple призвало персонал делать прививки, однако не обозначило конкретных сроков и пока не ввело обязательную вакцинацию сотрудников, в отличие от компании Google. Отмечается, что решение было принято «в качестве меры предосторожности» после публикации последних рекомендаций федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, согласно которым даже получившие вакцину против COVID-19 граждане должны носить маски в помещениях, так как в редких случаях все равно могут являться переносчиками одного из штаммов вируса.